WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon senkt seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Grund sei die anhaltende Nachfrageschwäche von Halbleiterkunden nach Spezialgraphitkomponenten im ersten Halbjahr, teilte das Unternehmen am Montag in Wiesbaden mit. Hinzu kämen wegfallende Erlöse im Zusammenhang mit der Einstellung von verlustreichen Geschäften der Sparte Carbon Fibers. Der Umsatz dürfte 2025 nun 10 bis 15 Prozent unter dem Vorjahreswert von rund 1 Milliarde Euro liegen. Bislang hatte SGL Carbon hier einen Rückgang von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Die im SDax notierte Aktie rutschte danach um bis zu 3,6 Prozent ins Minus, bevor die Verluste wieder etwas schrumpften.

Die Ergebnisprognose bleibt hingegen unverändert. So erwartet der Kohlefaserspezialist weiter einen bereinigten Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von 130 bis 150 Millionen Euro. Hier stütze die fortlaufende Restrukturierung und die damit verbundenen Einsparungen bei Carbon Fibers.

Im ersten Halbjahr ging der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um 15,8 Prozent auf 453,2 Millionen Euro zurück, wie SGL Carbon weiter mitteilte. Das bereinigte Ebitda sank um 16,2 Prozent auf 72,5 Millionen Euro. Die Kosteneinsparungen konnten die fehlenden Ergebnisbeiträge aus dem Rückgang des margenstarken Halbleitergeschäfts nicht kompensieren. Detaillierte Zahlen will SGL Carbon am 7. August veröffentlichen./nas/stk