© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

Die Aktie des österreichischen Rüstungsherstellers Steyr Motors legt am Montag zweistellig zu. Kommt jetzt eine neue Steyr-Rallye?Im frühen Handel am Montag durchbrach die Aktie die Marke von 50 Euro. Charttechnisch zündet Steyr gerade den Turbo: In den letzten Tagen hat die Aktie gleich mehrfach die 20-, 50- und 100-Tage-Linien überschritten- ein starkes technisches Kaufsignal und klarer Aufwärtstrend. Zusätzlich für Schub sorgen eine Reihe von neuen Kooperationen, besonders die Ende Juni geschlossene vereinbarung mit Laborde Products, etablierter Anbieter von Antriebslösungen für die Schifffahrt und Industrie in den USA. Laut Steyr Motors umfasst die Vereinbarung sowohl zivile Anwendungen …