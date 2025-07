Hannover (ots) -Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat mit Kirsten Verbeek eine neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation der EKD. Sie wird diese Aufgabe zum 15. September 2025 im EKD-Kirchenamt in Hannover übernehmen. Verbeek kommt von der Deutschen Bahn. Dort hat sie viele Jahre die Bundesländerkommunikation verantwortet. Zuletzt oblag ihr die Kommunikation für die DB InfraGO - die Infrastruktursparte im DB-Konzern."Die Freude ist groß, dass wir Kirsten Verbeek für die EKD-Kommunikation gewinnen konnten", so Hans Ulrich Anke, Präsident des EKD-Kirchenamtes: "Kirsten Verbeek beherrscht das kommunikative Handwerk für Unternehmen und Verbände umfassend - von strategischer Kommunikation über tagesaktuelle Medienarbeit bis zur Kampagnenkommunikation über die verschiedensten Kanäle und Formate hinweg. Mit ihr werden wir im Kirchenamt unser mitgliederorientiertes Wirken konsequent weitergehen."EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs: "Kirsten Verbeek ist eine erfahrene Führungskraft und eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin. Diese Einschätzung teilt der gesamte Rat der EKD, weshalb wir uns nach einem umfassenden Auswahlprozess für Kirsten Verbeek entschieden haben. Dazu gratuliere ich sehr herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir stehen als Kirche vor großen Herausforderungen und einer umfassenden Transformation. Wir brauchen die Expertise, die Erfahrung und das besondere Engagement in strategisch ausgerichteter Kommunikation. Gerade die synergetische Zusammenarbeit aller Akteure gilt es konsequent zu stärken."Kirsten Verbeek ergänzt: "Ich bedanke mich sehr für das positive Votum, das für mich ein klares Zeichen der Wertschätzung und des Ansporns ist. Es gibt persönliche Entscheidungen, die einfach Sinn ergeben - im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich sehr, zusammen mit den EKD-Gremien und Einrichtungen, den Landeskirchen und den vielen engagierten Kolleg*innen unserer Kirche eine starke Stimme zu geben. Das ist in Zeiten wie diesen so wichtig wie selten zuvor."Kirsten Verbeek hat Germanistik und Biologie in Düsseldorf studiert. Vor ihrem Einstieg bei der Deutschen Bahn war sie unter anderem in leitenden Funktionen bei Kommunikationsagenturen sowie bei der Fraunhofer Gesellschaft tätig.Hannover, 14. Juli 2025Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6076278