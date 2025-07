Und wieder dreht sich alles um Trump, den Aufmerksamkeits-Künstler! 30% Zölle gegen die EU und Mexiko, dazu vorher Kanada 35%: die Zölle wären am 01.August höher als bei Verkündigung der reziproken Zölle am 02.April, die damals die Märkte in Panik versetzt hatte. Wird Trump wieder zurück rudern? Eher unwahrscheinlich! Denn man hatte drei Monate Zeit ...

