NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 22,50 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee stellte sein Bewertungsmodell am Montag um und ermittelt sein Kursziel nun auf Basis der Summe aller Konzernteile, um den Wert der Töchter 1&1 und Ionos besser zu erfassen. 1&1 und United Internet sieht Lee als Hauptprofiteure einer Branchenkonsolidierung. Zudem würde der Experte einen Stopp des Aufbaus eines eigenen Mobilfunknetzes durch 1&1 begrüßen. Damit könnte man mehr als 3 Milliarden Euro einsparen./ag/ck



ISIN: DE0005089031

