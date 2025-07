München (ots) -Ab dem kommenden Mittwoch steht die heiße Phase bei der UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz an. Es geht für die acht verbleibenden Teams in die K.-o.-Runde. Die ARD überträgt am Donnerstag, 17. Juli ab 20:15 Uhr live aus Zürich das Spiel Schweden gegen England. Die Skandinavierinnen konnten bei der Europameisterschaft bislang überzeugen, ohne Niederlage und mit klaren Siegen gegen Polen und Deutschland gehen sie voller Selbstvertrauen ins Viertelfinale. Hier warten allerdings mit England die amtierenden Europameisterinnen, die nach anfänglichen Schwierigkeiten überragend ins Turnier gekommen sind und zuletzt mit hohen Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Begegnung kommentiert Christina Graf.Direkt am Freitag, 18. Juli, geht es ab 20:15 Uhr in der ARD bereits weiter: Das Viertelfinale Spanien gegen die Schweiz steht an, live im Ersten und in der ARD Mediathek. Die Spanierinnen sind nicht nur das Team mit den meisten Toren in der EM-Vorrunde, sondern mit ihnen kommen auch die aktuellen Weltmeisterinnen nach Bern. Allerdings ist Gastgeberland Schweiz mit der Unterstützung der Fans im Rücken sicherlich als Gegner nicht zu unterschätzen. Hochkarätiger und emotionaler Fußball steht also auch an diesem Abend auf dem Programm. Bernd Schmelzer ist der Reporter der Partie. ARD-Expertin Almuth Schult und Moderator Claus Lufen präsentieren die ARD-Live-Übertragungen von der UEFA Frauen-EM 2025 aus dem Sendestudio in Köln.Ab dem Viertelfinale werden außerdem alle Spiele der UEFA Frauen-EM im Hörfunk (sportschau.de und in der ARD-Audiothek) in voller Länge übertragen. Die Federführung für die ARD-Übertragungen von der Frauen-EM in der Schweiz liegt beim Norddeutschen Rundfunk, weitere Informationen dazu gibt es hier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstory.ndr.de%2Fem-der-frauen-2025%2Findex.html&data=05%7C02%7Cswantje.lemenkuehler%40ard.de%7Cd494ff33ecee4e29792508ddb2fdcfa6%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638863525360234675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ofpGtzeJRCqRpBoZud5cD%2Brblb8jD7hWnXWdRw4GE38%3D&reserved=0).PROGRAMMDonnerstag, 17. Juli 2025UEFA Frauen-Europameisterschaft Schweiz 202520:15-23:15 UhrSportschauSchweden - EnglandViertelfinaleReporterin: Christina GrafModeration: Claus LufenExpertin: Almuth SchultÜbertragung aus Zürichdazwischenca. 21:50-21:59 UhrTagesthemenFreitag, 18. Juli 2025UEFA Frauen-Europameisterschaft Schweiz 202520:15-23:15 UhrSportschauSpanien - SchweizViertelfinaleReporter: Bernd SchmelzerModeration: Claus LufenExpertin: Almuth SchultÜbertragung aus Berndazwischenca. 21:50-21:59TagesthemenPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler, Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundNDR Presse und Kommunikation, E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6076292