Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche legten Bund-Renditen schrittweise weiter zu, und 10-jährige Laufzeiten notierten auf dem höchsten Niveau seit April, obwohl es von US-Seite keine nennenswerten Impulse gab, so die Analysten der DekaBank.Die Kurve habe sich bärisch zwischen 10 und 30 Jahren versteilt, und Spreads von französischen (OATs) und italienischen (BTPs) Staatsanleihen hätten sich leicht ausgeweitet. Der Anstieg der Risikowahrnehmung zum Wochenstart biete dem Bund Future etwas Unterstützung, wobei das Potenzial für einen Renditerückgang am langen Ende der Euro-Zinskurve begrenzt sei. Bei Neuemissionen von Staatsanleihen aus der Eurozone stünden in dieser Woche etwa 25 Mrd. EUR aus Deutschland, Frankreich und Spanien an. (14.07.2025/alc/a/a) ...

