FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zalando haben am Montag im schwachen Dax die rote Laterne gehalten. Die Papiere des Onlinehändlers verloren bis zu 5,7 Prozent auf 26,97 Euro.

Analyst Luke Holbrook von der Investmentbank Morgan Stanley wies die Anleger am Montag auf die "Gefahr durch Social Commerce" - also den Verkauf über soziale Medien hin. Vor allem die Expansion des TikTok Shop nach Europa und ihr Einfluss auf existierende Händler wie Zalando werde noch weit unterschätzt, so der Experte.

Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 und liegt mit seinem neuen Kursziel von 25,50 Euro nun unter dem Xetra-Niveau./ag/jha/