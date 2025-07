Der Bitcoin hat in den letzten Tagen mehrere neue Allzeithochs markiert und notiert mittlerweile über der Marke von 120.000 Dollar. Das wirkte sich bereits am Freitag auf die Papiere von Robinhood aus, welche ebenfalls auf einen neuen Höchststand anstiegen. Dank der Stärke des Krypto-Marktes am Wochenende sollte sich die jüngste Rekordjagd bei der Robinhood-Aktie fortsetzen.Das hat gleich zwei Gründe. Einerseits partizipiert Robinhood direkt von steigenden Bitcoin-Preisen, da das Unternehmen selbst ...

