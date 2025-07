VANCOUVER, BC, 14. Juli 2025 / IRW-Press / Digital Asset Technologies Inc. (CSE: DATT) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ("DATT" oder das "Unternehmen"), ein Investment-Emittent mit Technologiefokus, freut sich, ein Update hinsichtlich des dynamischen Marktes für digitale Assets bereitzustellen und dabei seine strategische Ausrichtung sowie die bahnbrechende Arbeit seiner Portfoliogesellschaft LiquidLink hervorzuheben.

Die Landschaft der digitalen Assets weist zurzeit eine solide haussierende Dynamik auf. Bitcoin (BTC) erreichte kürzlich ein monumentales neues Allzeithoch, indem es die Marke von 119.000 USD überschritt. Dieser Anstieg wird durch beträchtliche institutionelle ETF-Zuflüsse und eine positive Stimmung auf dem Markt angetrieben, wobei Analysten einen durchschnittlichen Bitcoin-Preis von 145.167 $ bis Jahresende prognostizieren. Digital Asset Technologies Inc. teilt diesen Optimismus, der durch die aktuelle Unterstützung der US-Regierung für eine strategische Bitcoin-Reserve und eine progressive Stablecoin-Gesetzgebung wie den kürzlich verabschiedeten GENIUS Act weiter gestärkt werden könnte.

Zu dieser Dynamik trägt auch Apple bei, das das erste iOS-Spiel mit nativen Bitcoin Lightning Network-Belohnungen und In-App-Käufen, SaruTobi, genehmigt hat. Dies ist ein entscheidender Moment, der möglicherweise die Fähigkeit des Lightning Networks verdeutlicht, Bitcoin für den globalen Handel und die allgemeine Akzeptanz zu skalieren.

"Die jüngste Wertsteigerung von Bitcoin sowie die bahnbrechende Integration von Lightning Network-Zahlungen in Mainstream-Spiele sind Beispiele für die zunehmende Akzeptanz und Reifung des Bereichs der digitalen Assets", sagte Marcus Ingram, CEO von LiquidLink und Digital Asset Technologies. "Es sind diese transformativen Veränderungen, auf die wir bei Digital Asset Technologies und LiquidLink hinarbeiten. Unsere Infrastruktur wurde konzipiert, um von diesem expandierenden Ökosystem zu profitieren und nahtlose und effiziente Interaktionen mit digitalen Assets zu ermöglichen."

Gleichzeitig hat das XRP Ledger- (XRPL)-Ökosystem die XRPL EVM Sidechain eingeführt, die vollständige Smart Contract-Funktionen und native Cross-Chain-Interoperabilität bietet. Diese Innovationen könnten es ermöglichen, dass Assets von über 60 Blockchains auf der fortschrittlichen integrierten Decentralized Exchange (DEX) von XRPL gehandelt werden. Die XRPL EVM Sidechain, die XRP als natives Gas-Token verwendet, könnte sich als ideal für eine Vielzahl von DeFi- und Unternehmenslösungen erweisen.

Die zu 100 % unternehmenseigene Portfoliogesellschaft von Digital Asset Technologies, LiquidLink AI Corp. ("LiquidLink"), steht an vorderster Front dieser Fortschritte. LiquidLink ist eines der wenigen Unternehmen mit öffentlicher Exposition, das aktiv eine Lightning Network-Knoteninfrastruktur auf Unternehmensniveau betreibt. Darüber hinaus ist LiquidLink ein Pionier bei der Entwicklung von Tools, mit denen Institutionen Bitcoin-native Assets (einschließlich RGB-Token, Taproot-Assets und Liquid) nahtlos mit dem XRP Ledger verbinden können. Diese Initiative ist von grundlegender Bedeutung, um reibungslose Handelsgeschäfte und Transaktionen zwischen diesen leistungsstarken Blockchain-Netzwerken zu ermöglichen.

"Die strategische Ausrichtung von LiquidLink auf den Aufbau einer grundlegenden Infrastruktur sowohl für das Bitcoin Lightning Network als auch für das sich weiterentwickelnde XRP Ledger-Ökosystem positioniert uns an vorderster Front der Interoperabilität im Bereich der digitalen Assets", fügte Herr Ingram hinzu. "Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Zukunft des dezentralen Finanzwesens sowie des globalen Zahlungsverkehrs und helfen dabei, diese zu ermöglichen. Unser Streben nach Liquidität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit in diesen unterschiedlichen Netzwerken bleibt unverändert."

Durch seine proaktiven Investitionen und die innovative Arbeit von LiquidLink befindet sich Digital Asset Technologies Inc. in einer einzigartigen Position, um möglicherweise von der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Märkte für digitale Assets zu profitieren und zu diesen beizutragen, wodurch es seine Rolle als Marktführer in dieser schnell expandierenden Branche festigt.

Über Digital Asset Technologies Inc.

Digital Asset Technologies (CSE: DATT) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der interessante international tätige Unternehmen im Bereich der Technologieentwicklung und -vermarktung aufspürt und Beteiligungen daran erwirbt. Über seine Portfoliofirma LiquidLink AI Corp. hat sich das Unternehmen ein Standbein im Sektor der Blockchain-Technologien gesichert, wobei der Schwerpunkt auf der Tokenisierung von realen Vermögenswerten, dezentraler Infrastruktur und modernen Trading-Analysen liegt.

About Liquidlink AI Corp.

LiquidLink, eine Portfoliogesellschaft von Digital Asset Technologies Inc., baut eine sichere, interoperable Infrastruktur für die tokenisierte Wirtschaft auf. LiquidLink betreibt Lightning Network- und Interledger Protocol- (ILP)-Knoten auf Unternehmensniveau und ist bestrebt, diese Dienste Institutionen anzubieten. Es entwickelt sein Vorzeigeprodukt Xrpfy, das Entdeckungstools zur Eigenverwahrung, Handelsinformationen und RWA-Launchpad-Funktionen für das XRPL-Ökosystem bereitstellen wird und auf mehrere Blockchains erweitert werden könnte. LiquidLink ist bestrebt, eine Zahlungsinfrastruktur zu schaffen, die Liquidität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit für Bitcoin, XRP und Dutzende anderer Netzwerke bietet.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "vorbehaltlich" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Formulierungen zu erkennen oder daran, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können" oder "werden" oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Geschäftsstrategie des Unternehmens, aktuelle und zukünftige Investitionen und die aktualisierte Investitionspolitik. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, aber die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen können durch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aktienmärkte im Allgemeinen und das Nichterhalten der erforderlichen Genehmigungen durch die Canadian Securities Exchange. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

