Köln (ots) -Ohne Datenkompetenz und eine passende Organisationstruktur im Hintergrund kein erfolgreiches digitales Tourismusmarketing: Gerade Managementprobleme bremsen im Destinationsalltag die Potenziale von künstlicher Intelligenz und Open Data aus. Die Compass Tourismus Partner eG (co:compass) widmet sich diesen Herausforderungen gemeinsam mit urbnups beim ersten smart.tourism.forum, das am 18. September 2025 in der Hamburger HafenCity stattfinden wird. Ziel des Branchenaustauschs: Kreative Lösungsansätze für das strategische Datenmanagement der Zukunft im Tourismus.Digitale Technologien wie künstliche Intelligenz und Open Data sind längst verfügbar und haben auf Destinationsebene Einzug gehalten. Plattformen wie die Data Hubs der Landesmarketingorganisationen (LMOs), Bildrechtsregelungen oder standardisierte Schnittstellen schaffen die nötigen Grundlagen für ein zukunftsfähiges Tourismusmarketing. Doch in der Praxis stockt der Fortschritt - selten aus technologischen, häufig aber aus organisatorischen Gründen.Denn der eigentliche Engpass liegt im Management: Viele Destinationen und Tourismusbetriebe verfügen nicht über die internen Strukturen, Verantwortlichkeiten und Prozesse, um Daten systematisch zu erfassen, aktuell zu halten und für die vielen digitalen Anwendungen im Tourismus nutzbar zu machen. Das digitale Ökosystem des Tourismus kann aber nur funktionieren, wenn die Datengrundlagen vor Ort stimmen."Es ist ein Managementproblem, kein Technikproblem", ist Karsten Palme, Partner bei co:compass, überzeugt: "Ohne eine klare Organisationsstruktur für Datenpflege und -verantwortung scheitern selbst die besten Tools. Open Data und KI können nur dort ihre Wirkung entfalten, wo touristische Akteure bereit sind, ihre Arbeitsweise grundlegend zu verändern. Eine große Chance, jetzt damit zu beginnen!"Benjamin Zwack, ebenfalls Partner bei co:compass, ergänzt: "Die Chancen und Potenziale, die sich aus Open Data und KI ergeben, sind für den Tourismus beträchtlich. Zielgerichtete Kommunikation, die Präsentation attraktiver Erlebnisse, dazu die ständige Verfügbarkeit der Tools - all das muss auf der Managementebene systematisch begleitet werden."Um genau hier anzusetzen, laden co:compass und urbnups am 18. September 2025 zum smart.tourism.forum unter der Überschrift "KI, Open Data oder unsichtbar?" nach Hamburg ein:- In interaktiven Formaten und Fachimpulsen erhalten Entscheider:innen aus DMOs, Kommunen und touristischen Betrieben praxisnahe Einblicke in das datenbasierte Tourismusmanagement: von der internen Reorganisation bis zum Einsatz KI-gestützter Tools.- Dazu gibt es reichlich Gelegenheit zum Networking.- Der Workshop bietet damit nicht nur methodisches Know-how, sondern unterstützt gezielt bei der Umsetzung mit konkreten Lösungsansätzen, Tools und Aktionsplänen.Die Registrierung zur Veranstaltung ist ab sofort unter https://www.compass-tourismus.com/post/smart-tourism-forum möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 390 EUR zzgl. Mehrwertsteuer. Der Frühbucherpreis von 290 EUR zzgl. Mehrwertsteuer ist noch bis 10. August 2025 verfügbar.