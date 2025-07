Berlin (ots) -Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) und die YouTube-Creator Real Life Guys schließen eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Fachkräfte und Branchennachwuchs. Geplant sind gemeinsame Projekte, Events und Videoproduktionen, die Einblicke in Ausbildung und Arbeitsalltag des Baugewerbes geben. Ziel der Partnerschaft ist es, die vielfältigen Möglichkeiten einer Ausbildung im Bauhandwerk sichtbar zu machen.Die Real Life Guys, bekannt durch spektakuläre Eigenbau-Projekte wie U-Boote aus Badewannen oder selbstkonstruierte Fluggeräte, erreichen allein auf YouTube fast zwei Millionen Abonnenten. Mit ihrem DIY-Ansatz sprechen sie gezielt eine junge Zielgruppe an.Nationalteam Baugewerbe ist Teil der PartnerschaftDas vom ZDB getragene Nationalteam Deutsches Baugewerbe, in dem die besten Nachwuchskräfte der Branche organisiert sind, wird Teil der Kooperation sein. Die jungen Spitzentalente demonstrieren, dass eine Karriere im Bauhandwerk weit über die Ausbildung hinausführen kann - bis hin zu internationalen Meisterschaften.Ein erstes gemeinsames Highlight steht bereits an. Vom 7. bis 10. August präsentiert sich das Nationalteam Baugewerbe auf dem Macher Festival 2025 - Deutschlands größtes DIY & Handwerker Festival auf dem Ferropolis-Gelände bei Leipzig. Dort werden die Real Life Guys mit dem Team auftreten, gemeinsam junge Menschen zum Machen animieren und zeigen, wie spannend Bauen sein kann.Daniel, Mitglied der Real Life Guys:"Uns verbindet der Antrieb, Dinge selbst anzupacken und Neues zu schaffen. Wir möchten zeigen, wie viel Innovationskraft und Perspektive in einem handwerklichen Beruf stecken."Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:"Wir wollen jungen Menschen ein realistisches und motivierendes Bild vom Bauhandwerk vermitteln. Durch die Zusammenarbeit erreichen wir neue Zielgruppen und können greifbar machen, wie spannend und relevant unsere Berufe sind."Weitere Informationen:The Real Life Guys auf Youtube: https://www.youtube.com/@TheRealLifeGuysNationalteam Baugewerbe https://www.nationalteam-baugewerbe.de/Macher Festival 2025 https://www.macherfestival.io/Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6076342