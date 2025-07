Bitcoin schießt auf neues Allzeithoch über 120.000 $ - wie geht es jetzt weiter für den Markt?

Der Kryptomarkt erlebt aktuell eine historische Phase: Bitcoin hat ein neues Allzeithoch von über 120.000 $ erreicht und setzt damit seine beeindruckende Rallye der letzten Tage fort. Angetrieben von starken Kapitalzuflüssen und einem zunehmend positiven Marktumfeld stellt sich nun die Frage, wie es für BTC und den gesamten Markt weitergeht, und ob eine neue Altcoin-Season unmittelbar bevorsteht.

BTC erreicht neues ATH bei 123.000 $

Nach Monaten der Konsolidierung kommen Bitcoin-Investoren in den letzten Tagen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Noch vor weniger als einem Monat hatte es ja zwischenzeitlich einen erneuten Rücksetzer auf nur noch 100.000 $ gegeben, und daraufhin hatte Bitcoin seine Konsolidierung zwischen 105.000 $ und 110.000 $ fortgesetzt.

Im Verlauf der letzten Woche gelang es den Bullen dann schließlich, aus dieser Konsolidierungsrange auszubrechen und BTC auf neue Höchststände zu katapultieren. Am 10. Juli gelang so erstmals der Durchbruch der 112.000 $-Marke, und bereits am 11. Juli ging es für BTC auf über 118.000 $ aufwärts.

Nach zwei Tagen der Konsolidierung über 117.000 $ befindet sich BTC jetzt erneut im Rallye-Modus. Erst in diesen Stunden erreicht Bitcoin wieder neue Allzeithöchststände um die 123.000 $-Marke. Damit befindet sich Bitcoins Marktkapitalisierung auf Rekordniveau bei 2,43 Billionen $.

Quelle: Coinmarketcap.com

Gleichzeitig hat sich das Handelsvolumen im Vergleich zu gestern auf über 100 Milliarden $ verdoppelt. Bitcoins Marktdominanz ist mit heute nur noch 63,9 % jedoch leicht rückläufig, da der Rest des Marktes sogar noch stärker vom Bitcoin Boom profitiert als BTC selbst.

Dadurch hat auch die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes mit 3,82 Billionen $ heute ein neues Allzeithoch erreicht. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es in den kommenden Wochen und Monaten für Bitcoin und den Rest des Kryptomarktes weitergehen wird, und ob noch eine größere Rallye bevorsteht.

Könnte sich die Rallye noch weiter fortsetzen?

Grundsätzlich spricht erst einmal nichts dagegen, dass BTC seinen Aufschwung auch im weiteren Verlauf des Juli und August fortsetzen könnte. Schließlich befindet sich die gesamte Wirtschaft gerade wieder im Aufwärtsmodus. Donald Trumps Big Beautiful Bill bringt wieder Billionen an frischer Liquidität in die US-Wirtschaft, und die FED zeigt sich erstmals seit Langem wieder bereit für eine Senkung des Leitzinssatzes.

Diese Entwicklungen könnten zu einem Boom an den traditionellen Finanzmärkten führen und den Appetit von Investoren nach Risikoassets wie Kryptowährungen wieder steigern. Sobald Bitcoin dann bald ein solides Niveau erreicht hat und zu konsolidieren beginnt, würde das historisch gesehen auch ein perfektes Umfeld für eine neuerliche Altcoin-Season schaffen.

Schließlich hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es häufig so ist, dass Kapital zuerst in Bitcoin und dann in Top-Altcoins und später in Small Caps und Meme Coins fließt, da Anleger in den späteren Phasen eines Bull Runs dort noch größeres Renditepotenzial sehen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Da der Altcoin-Season-Index heute nur bei 33 von 100 Punkten steht, wird deutlich, dass der Hauptfokus der Marktteilnehmer heute noch auf Bitcoin liegt. Gleichzeitig gibt es jedoch bereits einen leichten Aufwärtstrend im Altcoin-Season-Index in den letzten Tagen, und schon bald könnte eine neuerliche Altcoin-Season Fahrt aufnehmen.

Der jüngste Durchbruch des 3000-$-Niveaus durch Ethereum könnte hier günstige Ausgangsbedingungen für eine Rallye vom Rest des Altcoin-Sektors schaffen. Vor allem brandneue Projekte, die gerade auf den Markt kommen, könnten davon maximal profitieren.

SNORT könnte in diesem Marktumfeld eine spannende Investitionsmöglichkeit darstellen

Ein in diesem Kontext spannendes Krypto-Projekt ist heute unter anderem Snorter. Das ist nämlich ein Meme-Coin-Projekt, das auch Utility schaffen möchte und sich gerade noch in der Frühphase seiner Entwicklung im Presale befindet.

Das bedeutet, dass der native Coin SNORT heute nur über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget für einen rabattierten Festpreis von 0,0981 $ gekauft werden kann. Auf diesem Weg kamen bis heute bereits über 1,8 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen, die an das Potenzial von SNORT als Meme Coin sowie die Vision der Entwickler von Snorter glauben.

Quelle: Snorter-token.com

Bei Snorter soll es sich nicht um ein reines Meme-Coin-Ökosystem handeln, sondern ein Hauptfokus liegt auch auf der Entwicklung eines eigenen Telegram-Trading-Bots. Solche Bots erfreuen sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit, da sie es Anlegern ermöglichen, direkt in der Telegram-App im Chat ihre Lieblingskrypto zu traden, ohne dass eine externe Krypto-Börse nötig wäre.

Der Snorter Bot soll sich hier durch extrem schnelle und günstige Trades von der Konkurrenz abheben können und baut auf der Solana Virtual Machine auf. Offenbar sehen viele Anleger in dem Projekt einiges an Potenzial und halten Kurssteigerungen des Coins nach dem ersten Börsenlisting für möglich.

Heute können Anleger, wie gesagt, noch vor dem ersten Börsenlisting im Vorverkauf investieren und sich so einen frühestmöglichen Einstieg sichern.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.