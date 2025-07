JETZT geht's los! Silber durchbricht alle Grenzen: Steht uns ein Superzyklus bevor?

Silber ist heute weit mehr als ein klassisches Edelmetall für Anleger. Es hat sich zu einem strategischen Rohstoff entwickelt, der für Zukunftstechnologien unverzichtbar ist. Besonders in der Hightech-Industrie und bei erneuerbaren Energien steigt der Bedarf rasant. Photovoltaik-Module, Elektrofahrzeuge, 5G-Technologien und moderne Batteriesysteme verschlingen immer größere Mengen an Silber. Allein die Solarindustrie hat ihren Verbrauch in den vergangenen vier Jahren um 143 Millionen Unzen gesteigert - ein Anstieg, der die ohnehin angespannte Angebotslage weiter verschärft.



Gleichzeitig zeigt die Angebotsseite eine beunruhigende Entwicklung: Seit fünf Jahren in Folge übersteigt die weltweite Nachfrage das Fördervolumen deutlich. 2024 lag das Defizit bei 182 Millionen Unzen, für 2025 rechnen Experten mit weiteren 149 Millionen Unzen Fehlmenge. Die globalen Silberreserven sind seit 2020 um mehr als die Hälfte geschrumpft - eine Entwicklung, die kaum umkehrbar scheint, da viele Lagerbestände bereits in industrielle Anwendungen gebunden und somit dauerhaft vom Markt verschwunden sind.



Diese fundamentalen Daten verdeutlichen, warum Silber aus Sicht vieler Analysten einem "perfekten Sturm" aus Angebotsengpässen und Nachfrageboom entgegensteuert. Das ist ein entscheidender Treiber für die These, dass der nun begonnene Bullenmarkt deutlich weiter reichen könnte als frühere Zyklen.

Wer profitiert historisch am stärksten vom Silber-Boom?

Historisch betrachtet waren es vor allem Unternehmen aus der Mining-Branche, die von steigenden Silberpreisen am deutlichsten profitieren konnten. Insbesondere Explorationsfirmen - also solche, die neue Lagerstätten entdecken und entwickeln - haben in früheren Bullenmärkten oft massive Kursgewinne erlebt, sobald bedeutende Funde bekannt wurden. Produzenten hingegen verdienen direkt an jedem Dollar, den der Silberpreis steigt, da ihre Produktionskosten weitgehend stabil bleiben und Preisanstiege so direkt auf die Gewinnmargen durchschlagen.



Ein Blick nach Mexiko zeigt, warum das Land für Silberinvestoren immer wieder eine zentrale Rolle spielt. Mit mehreren Milliarden Unzen historisch gefördertem Silber zählt Mexiko zu den größten und bedeutendsten Silberregionen weltweit. In diesem Umfeld haben sich Unternehmen wie Defiance Silver und GoGold Resources mit aussichtsreichen Projekten positioniert.

Defiance Silver sieht sich mit mehreren Projekten im traditionsreichen Zacatecas-Distrikt strategisch gut positioniert. In dieser Region wurden historisch mehr als eine Milliarde Unzen Silber gefördert, und das Unternehmen hält Liegenschaften direkt angrenzend an die weltweit größte primäre Silbermine. Das San-Acacio-Projekt weist eine historische Ressource von 18 Millionen Unzen Silber auf, die aktuell durch neue Bohrungen aktualisiert werden soll. Zusätzlich bestätigen erste Proben aus weiteren Projekten das Potenzial hochgradiger Silbervorkommen. Das Management betont zudem, dass es selbst stark investiert ist und verweist darauf, dass die Aktie in der Vergangenheit besonders dynamisch auf steigende Silberpreise reagiert habe.



GoGold Resources beschreibt sich als gut aufgestellt, um von einer wachsenden Silbernachfrage zu profitieren. Das Los-Ricos-South-Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase und hat laut dem Management das Potenzial, bis zu 8 Millionen Unzen Silberäquivalent jährlich zu liefern. Die erforderlichen Genehmigungsverfahren sind noch im Gange, doch das Unternehmen sieht sich in einer starken Position, um diese erfolgreich voranzutreiben. Bereits jetzt produziert das Unternehmen mit dem Parral-Projekt rund 1,4 Millionen Unzen pro Jahr, was 2024 zu einem Umsatz von über 36 Millionen US-Dollar geführt habe. Mit liquiden Mitteln von über 72 Millionen US-Dollar sieht sich das Management in einer starken Ausgangsposition.

GGD Parral

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38045Y1025,CA2447672080,XD0002058432