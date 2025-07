München (ots) -Es ist geschafft: egoFM, der einzigartige Radiosender für junge Menschen, wird weitergeführt! Nach dramatischen Wochen voller Ungewissheit gibt es endlich die erlösende Nachricht für alle Fans des Senders.Als die bisherige Betreibergesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten geriet und Insolvenz anmelden musste, stand egoFM vor dem Aus. Der 30. Juni 2025 hätte das Ende einer Ära bedeutet - das Ende eines Senders, der wie kein anderer die Sprache junger Menschen spricht und ihre Musik spielt.Doch dann kam die Wende: Die Medienpiraten GmbH des Münchner Unternehmers Stefan Finkenzeller erkannte den besonderen Wert von egoFM und entschied sich, die Marke und das Konzept kurzfristig zum 1. Juli zu übernehmen. "egoFM ist einfach zu wertvoll, um zu verschwinden", erklärt Finkenzeller seine Motivation. "Dieser Sender ist einzigartig in der deutschen Radiolandschaft."Besonders erfreulich: Die beliebten Anchor-Moderatoren Elise Hoffmann und Dominik Kollmann sowie weitere Teammitglieder setzen ihre Arbeit bei egoFM fort. So bleibt der authentische Sound erhalten, den die Hörer so schätzen.Die Medienpiraten GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, egoFM nicht nur zu retten, sondern auch nachhaltig zu stärken. Der Sender soll wieder auf solide finanzielle Beine gestellt werden, um langfristig wachsen zu können.Ein herzlicher Dank geht an die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) für ihre Unterstützung bei der Neulizensierung.Mit der Übernahme durch die Medienpiraten GmbH beginnt für egoFM ein neues Kapitel und egoFM lebt weiter - und das ist eine großartige Nachricht für alle, die echte Radiokultur schätzen.Über egofmegoFM ist ein privater Musiksender, der 2008 in Bayern gegründet wurde und sich als "Schöne, Neue Radiowelt" versteht. Der Sender ist bekannt für seine alternative Musikauswahl, die sowohl bekannte Künstler als auch Newcomer umfasst, sowie für sein Engagement für gesellschaftliche Themen und urbane Trends. egoFM hat eine Kernzielgruppe von 20 bis 49 Jahren und wird über DAB und das Internet verbreitet.https://www.egofm.de/Über Stefan FinkenzellerStefan Finkenzeller ist ein Münchner Unternehmer, gelernter Bankkaufmann und IT-Spezialist, der kleine und angehende Unternehmen fördert und unterstützt. Sein erstes eigenes Unternehmen gründete er 2009, welches er nach dem Verkauf 2023 weiterhin als Geschäftsführer leitet. 2025 gründete er die Medienpiraten GmbH als neue Betreibergesellschaft für den Radiosender egoFM, um den Betrieb zu erhalten. Er ist zudem in bayerische Start-ups als Business Angel investiert.Pressekontakt:Stefan Finkenzellerstefan.finkenzeller@egofm.deOriginal-Content von: Medienpiraten GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180331/6076485