Wolfram-Produzent Almonty Industries geht heute an die Nasdaq. Das vermeldete das Unternehmen vor wenigen Minuten. Im Rahmen des Uplistings findet auch eine Kapitalmaßnahme statt: Das Unternehmen gibt 20 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 4,50 USD aus, was Almonty Industries 90 Mio. USD einbringen soll. Die Kapitalmaßnahme will das Unternehmen bereits am morgigen Dienstag abschließen. Die beteiligten Konsortialbanken verfügen zusätzlich über eine Mehrzuteilungsoption über weitere 3 Mio. Aktien, die für eine Dauer von dreißig Tagen gilt. Der Erlös der Emission dient im Wesentlichen der Finanzierung der Wolfram-Verarbeitungsanlage des Sangdong-Projekts. Vom Bau dieser Verarbeitungsanlage verspricht sich Almonty positive Effekte auf die Marge - verarbeitetes Wolfram erzielt auf dem Weltmarkt einen deutlich höheren Preis.

Den vollständigen Artikel lesen ...