NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben die bis vor kurzem gut gelaufenen New Yorker Börsen am Montag weiter ausgebremst. Die Verluste hielten sich zunächst aber in engen Grenzen.

Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,06 Prozent auf 44.344,20 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,18 Prozent auf 6.248,27 Punkte bergab. Er hatte erst am vergangenen Donnerstag einen Rekord erreicht - einen Tag nach dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100, der am Montag um 0,17 Prozent auf 22.742,09 Punkte nachgab./gl/he

