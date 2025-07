FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro erhöht nach einem Rekordhalbjahr die Prognosen für 2025. Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr um vier bis acht Prozent wachsen, teilte der MDax -Konzern am Montagnachmittag mit. Bisher hatte Flatexdegiro eine Spanne von minus fünf bis plus fünf Prozent angegeben. Der Nettogewinn dürfte 2025 um 15 bis 25 Prozent steigen. Bisher lag die Prognose hier bei minus fünf bis plus zehn Prozent. In einem schwachen Markt legte der Kurs zuletzt um rund 0,9 Prozent zu.

Bereits im ersten Quartal hatte das Auf und Ab an den Kapitalmärkten im Zuge der US-Zolldrohungen für ein starkes Geschäft gesorgt. Im zweiten Quartal legte Flatexdegiro weiter zu. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 132 Millionen Euro. Der Nettogewinn legte um 28 Prozent auf 39,5 Millionen Euro zu./jha/he