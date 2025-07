Mechelen, Belgien (ots) -- Führender Anbieter für Lösungen im Ausgabenmanagement übernimmt Spezialisten für Accounts Payable Automation (APA)- Kombination beider Technologien ergibt ein leistungsstarkes Angebot für digitales Ausgabenmanagement- Investor Eurazeo unterstützt die Akquisition und den Wachstumskurs von RydooRydoo, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Ausgabenmanagement, gibt die Übernahme von Semine (https://semine.com/en/) bekannt, einem führenden europäischen Anbieter von KI-gestützter Technologie für die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable Automation). Die Konditionen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie von Rydoo. Eurazeo (https://www.eurazeo.com/en), der Mehrheitsaktionär von Rydoo, unterstützt diese Wachstumsphase in vollem Umfang und bekräftigt damit sein Vertrauen in die Innovationskraft und Marktführerschaft von Rydoo. Die Übernahme stärkt die Position des Unternehmens als einer der weltweit führenden Anbieter von Ausgabenmanagementlösungen.Gegenwärtig unterstützt Rydoo weltweit über 1 Million Nutzer bei der Automatisierung ihres Ausgabenmanagements. Die Lösung hilft Finanzteams dabei, in Echtzeit Transparenz und Kontrolle über die Ausgaben ihrer Mitarbeiter zu erlangen und gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand für beide Seiten erheblich zu reduzieren.Spesenmanagement plus Kreditorenbuchhaltung: Die nächste Stufe für intelligentes AusgabenmanagementDie Übernahme von Semine steht im Einklang mit dem Ziel von Rydoo, Finanzteams mit der besten Lösung für ihre Ausgabenprozesse auszustatten. Semine bringt tiefes Fachwissen, vertrauensvolle Partnerschaften mit Kunden sowie eine leistungsstarke Technologieplattform mit.Durch die Kombination von Ausgabenmanagement mit vollständig automatisierten AP-Workflows entwickeln Rydoo und Semine eine End-to-End-Lösung, die maximale Effizienz, Kontrolle und strategisch wichtige Einblicke bietet.- End-to-End-Transparenz: Durch eine einheitliche Übersicht über die Ausgaben können Finanzverantwortliche intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen.- Echtzeit-Einblicke: Zielführende Analysen und Echtzeit-Übersicht über Betriebsabläufe und ermöglichen intelligentere Entscheidungen und eine verbesserte Kontrolle über Finanzströme.- Integrierte Kontrollen: Der Aufwand für manuelle Überprüfungen sinkt erheblich dank integrierten KI-gestützten Richtlinienprüfungen, automatisierten Genehmigungsabläufen sowie kontinuierliches Compliance-Monitoring.- Nahtlose Integrationen: Rydoo und Semine bieten beide ausgereifte Integrationsmöglichkeiten mit führenden ERP- und Finanzsystemen. Damit gewährleisten sie eine schnelle Einführungszeit und Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe.Synergieeffekte unterstützten Wachstumskurs von RydooDie Ankündigung folgt auf ein Jahr mit starkem Momentum für Rydoo. 2024 konnte das Unternehmen mit Eurazeo einen neuen Mehrheitsaktionär begrüßen, der neue Impulse für die Beschleunigung der strategischen Ziele von Rydoo einbringt. Seitdem hat das Unternehmen seine Präsenz in den USA ausgebaut und sein starkes Wachstum in neuen Regionen fortgesetzt. Damit hat Rydoo seine Position als ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für das Ausgabenmanagement weiter gefestigt.Die Übernahme von Semine vertieft das Angebot von Rydoo und schafft die Voraussetzungen für weitere Innovationen und globales Wachstum. Damit markiert sie den nächsten Schritt auf dem Erfolgspfad der letzten Jahre."Wir freuen uns sehr, Semine in der Rydoo-Familie willkommen zu heißen", sagt Sebastien Marchon (https://www.linkedin.com/in/sebastien-marchon-a08a0113/), CEO von Rydoo. "Beide Unternehmen folgen denselben Grundwerten: Kundenorientierung, Produktqualität, Bescheidenheit, kollektive Intelligenz und Leidenschaft. Diese Fusion von Visionen, Talenten und Kulturen bringt uns unserem Ziel näher, eine Weltklasse-Plattform für Finanzteams aufzubauen.""Nachdem wir uns als führender Innovator und am schnellsten wachsender Anbieter im Bereich der Kreditorenbuchhaltung etabliert haben, freue ich mich auf unser nächstes Kapitel gemeinsam mit Rydoo. Diese Partnerschaft ermöglicht uns, unser Produktportfolio zu erweitern, und beschleunigt unsere Fähigkeit, innovative Lösungen auf einem größeren europäischen Markt anzubieten", sagt Bjørn Røsten (https://www.linkedin.com/in/bjorn-rosten/), CEO von Semine. "Ein wichtiger Punkt für mich ist, dass Rydoo unsere Leidenschaft für Technologie und Exzellenz teilt - gemeinsam sind wir bereit, das fortschrittlichste und zukunftsfähigste Angebot der Branche zu liefern."Benjamin Hara (https://www.linkedin.com/in/benjaminhara/), Partner bei Eurazeo Elevate kommentiert: "Semine ist ein führender Akteur im Bereich der Kreditorenbuchhaltung mit hohem Wachstum und einem starken Portfolio von Blue-Chip-Kunden. Damit folgt die Übernahme der strategischen Roadmap und dem zentralen Ziel von Rydoo: Aufbau einer führenden internationalen Software für das Ausgabenmanagement. Nach Gesprächen mit mehreren Parteien waren wir von der ausgereiften Technologie, dem Wachstum und dem hervorragenden Managementteam von Semine beeindruckt. Die zahlreichen Gemeinsamkeiten beider Unternehmen ergeben eine hervorragende Kombination. Wir sind stolz darauf, die Teams von Rydoo und Semine bei ihrer gemeinsamen Reise zu unterstützen."Über Rydoo:Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.comÜber Semine:Semine ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung, die Finanzprozesse rationalisiert und optimiert. Durch die Erfassung, Strukturierung und Standardisierung von Rechnungsdaten kann sie mehr als 85 % der Buchhaltungsaufgaben vollständig automatisieren, wodurch Kosten gesenkt werden und Finanzteams operative Einblicke in Echtzeit erhalten. Heute verarbeitet Semine Millionen von Rechnungen und wird von über 10.000 Unternehmen in den nordischen Ländern und darüber hinaus genutzt.Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://semine.com/en/Pressekontakt:PR-Kontakt RydooHBI GmbHFlorian Stimmer /Corinna Voss /Savina Genchevarydoo@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: Rydoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131961/6076577