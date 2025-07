Munsbach (www.anleihencheck.de) - Carry Trades sind beliebt, um globale Zinsdifferenzen auszunutzen, so Jörg Held, Head of Portfolio Management & Portfolio Manager bei ETHENEA.Besonders der Yen habe dabei lange eine zentrale Rolle gespielt: Japans Niedrigzinsphase sei dafür wie gemacht gewesen. Bis die Bank of Japan ihre Negativ- und Nullzinspolitik aufgegeben habe. Würden Carry Trades zunehmend strukturelleren Problemen Unterliegen und wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen? Jörg Held analysiere die Lage und nenne die aktuellen Risikofaktoren: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...