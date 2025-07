© Foto: picture alliance / Zoonar | Sunshine Seeds

Silber hat am Montag ein neues Hoch erreicht und den höchsten Stand seit fast 14 Jahren überschritten. Der Spotpreis stieg zeitweise auf über 39 US-Dollar pro Unze, nachdem das Edelmetall in der vergangenen Woche bereits gut zugelegt hatte: Hintergrund ist die Suche vieler Investoren nach Alternativen zum teuren Gold sowie eine zunehmende Verknappung auf dem physischen Markt. Laut Bloomberg ist die Nachfrage nach Silber so stark gestiegen, dass die impliziten annualisierten Leihkosten für das Metall auf über 6 Prozent kletterten - weit entfernt vom üblichen Satz nahe null. Der physische Markt in London steht unter Druck, da börsengehandelte Fonds große Mengen halten, die nicht für Verleih …