Donald Trump ist im Handelskrieg weiter auf Konfrontationskurs. Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte der US-Präsident am Wochenende angekündigt, dass ab dem 1. August einen Basiszoll von 30 Prozent auf Waren aus der EU fällig werden. An den Märkten sorgt dieser Schritt für neue Sorgen. Doch in Brüssel wappnen sich die Politiker für eine Gegenreaktion. Die Reaktion aus Brüssel auf Trumps Ankündigung fiel drastisch aus. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic fand klare Worte: "Seien wir ehrlich: Ein Zollsatz ...

