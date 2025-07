Prag (ots/PRNewswire) -Zentiva ist stolz darauf, mit der offiziellen Validierung seiner Ziele durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) einen bedeutenden Schritt nach vorn in seiner Nachhaltigkeitsstrategie bekannt zu geben.Durch die Festlegung von kurz- und langfristigen Zielen für die Reduzierung der Treibhausgase (THG) im Einklang mit der SBTi unterstreicht Zentiva sein Engagement für Nachhaltigkeit und richtet seine Roadmap für die Dekarbonisierung an dem Ziel der Europäischen Union aus, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden.Diese Ziele beruhen auf der SBTi-Methode, die sicherstellt, dass die Klimaziele der Unternehmen mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft und den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmen. Anders als bei der Behauptung der Kohlenstoffneutralität, die sich auf Kompensationen stützen kann, verlangt die SBTi von den Unternehmen, dass sie vorrangig tiefgreifende Emissionssenkungen von bis zu 90 % anstreben, bevor sie die verbleibenden Emissionen durch Kohlenstoffabbau angehen.- Gesamtes Netto-Null-Ziel: Zentiva verpflichtet sich, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen.- Kurzfristige Ziele: Zentiva verpflichtet sich, die absoluten Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen bis 2034 um 63 % (ausgehend von einem Basisjahr 2021) und die Scope-3-THG-Emissionen bis 2034 um 63 % (ausgehend von einem Basisjahr 2024) zu reduzieren.- Langfristige Ziele: Zentiva verpflichtet sich, die absoluten THG-Emissionen nach Scope 1 und 2 bis 2050 um 90 % zu reduzieren, ausgehend von einem Basisjahr 2021, und die THG-Emissionen nach Scope 3 um 90 % bis 2050, ausgehend von einem Basisjahr 2024.Die Klimaziele von Zentiva sind auf verfügbar auf dem Target dashboard - Science Based Targets Initiative (https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard)Die SBTi ist weltweit anerkannt und bietet einen weithin akzeptierten Rahmen für Klimaziele von Unternehmen. Sie bietet einen strengen, wissenschaftlich fundierten Rahmen, der Transparenz, Glaubwürdigkeit und die Übereinstimmung mit internationalen Klimazielen gewährleistet.Die Nachhaltigkeitsstrategie von Zentiva basiert auf drei zentralen Säulen: Menschen, Partner und Planet. Dies spiegelt ein ganzheitliches Engagement für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und langfristige Wertschöpfung wider. Indem wir unser Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen zu gewährleisten, erfüllen, erkennen wir die Auswirkungen an, die wir auf die Gesellschaft und die Umwelt haben. Wir sind bestrebt, verantwortungsvoll zu handeln, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig zu einer gesünderen Zukunft beizutragen.Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Zentiva gehen über die Dekarbonisierung hinaus und umfassen eine messbare Verringerung des Energieverbrauchs, des Wasserverbrauchs und der bei der Produktion anfallenden Abfallmenge sowie Projekte zur Wiederherstellung der Artenvielfalt. Der Ansatz von Zentiva wird von einer starken Unternehmensführung geleitet.Ines Windisch, Leiterin für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit, kommentierte:"Wir sind stolz darauf, dass unsere Klimaziele von der SBTi bestätigt wurden. Europa erwärmt sich, und der Klimawandel ist nicht mehr nur eine ferne Bedrohung, sondern unsere gegenwärtige Realität. Ehrgeiz allein wird den Planeten nicht abkühlen. Wir müssen den Ambitionen Taten folgen lassen, und unsere Strategie zur Dekarbonisierung ist der Eckpfeiler dafür. Dank des Engagements unseres Teams und unserer Partner können wir in unseren Betrieben und Gemeinden viel bewirken. Wir können den Klimawandel nicht allein bekämpfen. Bei Zentiva zählt jeder kleine Schritt, und wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben."Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Zentiva sowie zu Zielen und Erfolgen für das Geschäftsjahr 2024 finden Sie in unserem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht, der unter http://www.zentiva.com/sustainability verfügbar ist.Informationen zu ZentivaZentiva sorgt für Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung hochwertiger, erschwinglicher Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus. Zentiva verfügt über vier eigene Produktionsstätten und ein breites Netz von externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zentiva beschäftigt mehr als 5.000 einzigartige Talente. Sie alle verbindet das Engagement für die Menschen, die jeden Tag auf unsere Medikamente angewiesen sind. Zentiva ist ein privates Unternehmen, das nachhaltiges Wachstum erzielt und einen ehrgeizigen Plan für die kommenden Jahre hat.