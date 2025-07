© Foto: Christoph Schmidt/dpa

Jim Cramer gibt Tipps, wie man großartige Aktien günstig einkauft - selbst bei Rekordständen des Marktes.CNBC-Moderator Jim Cramer erklärte am Donnerstag, wie Anleger den richtigen Moment finden können, um erstklassige Aktien mit Preisnachlass zu kaufen. Entscheidend sei dabei, zwischen Aktien zu unterscheiden, die aus berechtigten Gründen an Wert verlieren - und solchen, bei denen die Verluste auf Fehleinschätzungen beruhen. [spotify]0oA9XJ4mnfoD3RFHKPcgwe[/spotify] Cramer widerspricht der weit verbreiteten Meinung an der Wall Street, dass es niemals den perfekten Zeitpunkt gibt, um Qualitätsaktien zu kaufen. Er nennt vier Unternehmen, bei denen er derzeit ein attraktives Einstiegsniveau …