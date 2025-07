DJ US-ZOLL-BLOG/Trump droht Russland mit Zoll von 100 Prozent

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Trump droht Russland mit Zoll von 100 Prozent

US-Präsident Donald Trump droht, Russland Zölle von bis zu 100 Prozent aufzuerlegen, wenn das Land nicht innerhalb von 50 Tagen zustimmt, den Krieg gegen die Ukraine einzustellen. Wie Trump am Montag während eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office sagte, werden die USA "sehr strenge Zölle erheben, wenn wir nicht innerhalb von 50 Tagen eine Einigung erzielen."

EU legt neue Liste für Gegenzölle vor - Zeitung

Die EU bereitet nach den neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump einem Zeitungsbericht zufolge zusätzliche Gegenzölle auf Importe aus den USA im Wert von 72 Milliarden Euro vor. Das kündigte der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic nach einem Handelsministertreffen laut Handelsblatt in Brüssel an. Bei den Vorbereitungen für die Gegenmaßnahmen geht es um eine Liste mit Industrie- und Agrarerzeugnissen aus den USA, die von neuen Zöllen der EU betroffen sein sollen, falls die europäischen Bemühungen für eine gütliche Einigung scheitern. Sie wurde nach einer öffentlichen Konsultation zuletzt noch einmal etwas angepasst. Ursprünglich umfasste sie Importe aus den USA in die EU im Wert von sogar 95 Milliarden Euro.

VDMA: Trump verlängert toxische Unsicherheit für Unternehmen

VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann hat die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zöllen von 30 Prozent auf EU-Importe kritisiert. "Die erneute Verschiebung verlängert die toxische Unsicherheit für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Das bremst Investitionen und schwächt das Wirtschaftswachstum sowohl in den USA als auch in Europa", erklärte Brodtmann. Mit der Einführung von 30 Prozent Strafzöllen zum 1. August konterkariere die US-Regierung ihre eigenen industriepolitischen Ziele. "Die EU-Kommission plant bereits einen Abbau überbordender Regulierung", ergänzte Brodtmann. "Angesichts der aktuellen Lage sollte dieser Prozess beschleunigt werden - das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und verbessert zugleich die Ausgangslage für konstruktive Verhandlungen mit den USA."

EU-Handelskommissar sucht Kontakt zu US-Kollegen

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will erneut mit seinen US-Kollegen sprechen, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende gedroht hatte, Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Waren aus der EU zu erheben. "Ich beabsichtige, im Laufe des heutigen Tages erneut mit meinen US-Kollegen zu sprechen, da ich mir nicht vorstellen kann, ohne echte Bemühungen aufzugeben", sagte Sefcovic am Montag.

EU-Parlament fordert robuste Antwort auf Trumps Zolldrohung

Das Europäische Parlament erhöht den Druck auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, auf die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump robuster zu reagieren als bisher. "Trumps Brief ist eine Unverschämtheit", sagte Bernd Lange (SPD), Chef des Handelsausschusses im Europäischen Parlament dem Spiegel. "Die EU sollte jetzt unverzüglich die Gegenmaßnahmen in Kraft setzen, die sie bereits beschlossen hat." Der Sozialdemokrat spricht von Zöllen auf US-Waren wie Motorräder, Jeans oder Erdnussbutter, die Europa als Antwort auf die von den USA verhängten Stahlzölle bereits verabschiedet hat. Wegen der laufenden Zollverhandlungen hatte sie Brüssel jedoch vorerst ausgesetzt. Nach dem jüngsten Schreiben Trumps, in dem er der EU Zölle von 30 Prozent ab dem 1. August angedroht hat, sollte das Paket nach Auffassung des sozialdemokratischen Handelsexperten nicht länger zurückgehalten werden.

Trump kündigt Zoll von 30 Prozent auf EU-Waren an

US-Präsident Donald Trump will ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Waren aus der Europäischen Union und Mexiko erheben. Dies geht aus zwei Briefen hervor, die Trump auf seiner Social-Media-Plattform veröffentlichte. Die Briefe sind die jüngsten Botschaften in Trumps globalem Handelskrieg und erhöhen den Einsatz in intensiven Verhandlungen, die darauf abzielen, die Zölle vor dem 1. August zu senken. Trump hat das Handelsdefizit der USA zu einem Schwerpunkt seiner Politik gemacht. Er erklärte, er würde eine Senkung der Zölle in Erwägung ziehen, wenn die EU den Vereinigten Staaten "vollständigen, offenen Marktzugang bietet, ohne dass uns Zölle in Rechnung gestellt werden", und wenn Mexiko mehr zur Bekämpfung der Drogenkartelle beiträgt, die seiner Meinung nach versuchen, "ganz Nordamerika in einen Spielplatz für den Drogenhandel zu verwandeln".

