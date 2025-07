Trump droht mit Zöllen von 30 Prozent auf EU-Waren - ein Schock für exportstarke Volkswirtschaften. Kommt jetzt das jähe Ende der Europa-Rallye? Die Aktienmärkte Europas sind 2025 in Aufbruchsstimmung - doch über dieser lange nicht gekannten Euphorie hängt nun ein Damoklesschwert. US-Präsident Donald Trump kündigte am Wochenende an, ab dem 1. August Einfuhrzölle von 30?Prozent auf alle Waren aus der Europäischen Union erheben. Es ist ein Wostcase-Szenario, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...