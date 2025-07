DJ Aktien Schweiz kaum verändert - Zollstreit dämpft Kauflaune

DOW JONES--Kaum verändert hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag nach den jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gezeigt. Dieser hatte am Wochenende Strafzölle von 30 Prozent auf Importe aus Mexiko und der EU angekündigt, die ab dem 1. August gelten sollen. Allerdings reagierten die US-Börsen relativ gelassen auf die jüngste Entwicklung im Zollstreit, so dass der SMI zwischenzeitliche Verluste wettmachte. Marktteilnehmer sprachen von einem Gewöhnungseffekt bei den Anlegern.

Einen anderen Grund für die Zurückhaltung der Anleger machten Händler in der beginnenden Bilanzsaison aus. In der laufenden Woche werden auch einige Schweizer Unternehmen Zahlen vorlegen. Aus dem SMI ist dies am Dienstag Partners Group. Am Mittwoch folgt Richemont. Für Donnerstag sind Zahlen von ABB und Novartis angekündigt. Der SMI schloss kaum verändert bei 11.940 Punkten. Bei den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss die ABB-Aktie. Umgesetzt wurden 14,14 (zuvor: 17,53) Millionen Aktien.

Defensive Aktien hielten sich besser als der Markt. Indexschwergewicht Nestle gewann 0,4 Prozent. Die Aktien der beiden Pharmakonzerne Novartis und Roche schlossen 0,2 und 0,35 Prozent höher. Swisscom legten um 0,8 Prozent zu. Richemont verloren 0,8 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die hartnäckig andauernden Probleme des Luxusgütersektors. Swatch schlossen 0,8 Prozent niedriger.

July 14, 2025

