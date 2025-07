Bitcoin-Rallye: Experten sehen kein Ende in Sicht

Am Kryptomarkt kennt die Euphorie aktuell keine Grenzen. Der Bitcoin-Kurs hat heute mit 119.000 Dollar erneut ein neues Allzeithoch markiert und das ausgerechnet an einem Sonntag, an dem institutionelle Investoren normalerweise nicht aktiv sind und die Nachrichtenlage auch nicht unbedingt zum Kaufen animiert. Dass der Kurs am Wochenende neue Höhen erreicht, könnte ein starkes Zeichen dafür sein, dass der nächste große Schub unmittelbar bevorsteht. Alles deutet darauf hin, dass es von hier aus noch weiter bergauf geht.

Geduld der Anleger wird belohnt

Lange mussten sich Anleger in Geduld üben. 7 Monate lang ist Bitcoin zwar jetzt immer wieder mal gestiegen, allerdings war im Bereich zwischen 108.000 und 112.000 Dollar immer Schluss. Die Widerstandszone erwies sich als hartnäckig und viele haben schon gar nicht mehr an einen Ausbruch geglaubt. Doch nun scheint sich das Warten auszuzahlen. Kaum wurde die 112.000-Dollar-Marke nachhaltig durchbrochen, ging es in großen Schritten weiter.

Erst auf 118.000 Dollar und heute schließlich auf 119.000. Und laut dem Krypto-Experten von Rundumbitcoin, der diese Kursentwicklung vorhergesagt hat, könnte das erst der Anfang gewesen sein. Vor allem die Tatsache, dass Privatanleger nach wie vor kaum Interesse an Bitcoin zeigen, könnte sich als bullish erweisen, auch wenn es auf den ersten Blick paradox erscheinen mag.

Regulierung könnte zum Kurstreiber werden

Fundamental könnte das Setup für Bitcoin kaum besser sein. Die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA verzeichnen weiterhin enorme Kapitalzuflüsse, die institutionelle Nachfrage bleibt ungebrochen. Auch Ethereum zieht langsam nach und könnte ebenfalls bald ein neues Allzeithoch erreichen. Dazu kommt, dass in den USA ab morgen die große "Krypto Week" ansteht, mit dem Ziel, regulatorische Klarheit zu schaffen und den Standort USA zum globalen Zentrum für digitale Vermögenswerte zu machen.

Sollte es hier konkrete Fortschritte geben, sind auch Kursziele von 150.000 Dollar für Bitcoin alles andere als unrealistisch. Was früher wie ein Alptraum geklungen hat, könnte den Markt nun noch weiter antreiben, nämlich mehr Regulierung, die institutionellen Investoren Klarheit gibt und eine langfristige Planung erleichtert. Davon könnten auch zahlreiche Altcoins wie Bitcoin Hyper ($HYPER) stark profitieren.

Bitcoin Hyper Presale: Zusätzlicher Nutzen für Bitcoin

Während Bitcoin als Wertspeicher glänzt, fehlt es bisher an Nutzungsmöglichkeiten im DeFi-Bereich. Dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) sind erst mit Ethereum auf den Markt gekommen und können daher auch nur mit neueren Blockchains genutzt werden. Durch Bitcoin Hyper sollen bald aber auch Bitcoin-Halter die Vorteile nutzen können. Bitcoin soll über eine eigene Layer-2-Chain auf Solana-Basis fit für DeFi werden.

Das Konzept könnte ein voller Erfolg werden und Bitcoin weiterentwickeln. Der native Token $HYPER befindet sich aktuell noch im Vorverkauf und das Interesse ist riesig. Über 2,6 Millionen Dollar wurden bereits investiert, noch bevor der neue Coin an den Börsen handelbar ist. Frühe Käufer profitieren nicht nur vom günstigeren Einstiegspreis, sondern auch von der integrierten Staking-Funktion, die bereits jetzt passives Einkommen generiert.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.