SUI-Kurs-Prognose: Jetzt kaufen oder wegen Korrektur bei 4 USD erst warten?

SUI konnte sich heute wieder einmal in die Krypto-Trends katapultierten, nachdem der Altcoin mit seiner Kursentwicklung zuvor schon viele andere führende Kryptowährungen abgehängt hat. Nun kam es jedoch schnell zu einer scharfen Korrektur des SUI-Kurses. Wo und wann Investoren nachkaufen, aufstocken und verkaufen sollten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

SUI korrigiert an der Marke von 4,00 USD

Am heutigen Tage konnte der SUI-Kurs das 23,6er-Fibonacci-Level bei 3,29 USD überwinden und somit aus der Dreiecksformation ausbrechen. Dadurch kam es zu einem schnellen Anstieg der Käufe, welche den SUI-Coin haben heute um 14,73 % bis auf 4,00 USD steigen lassen.

Aufgrund der unterschiedlichen Preise der jeweiligen Handelsplätze konnte die Kryptowährung somit bei vielen bereits die wichtige psychologische Marke von 4,00 USD erreichen. Somit hat sich der SUI-Kurs wieder bis an das Hoch aus Mitte Mai dieses Jahres bewegt.

Dennoch ist er vorerst auf eine wichtige Widerstandszone gestoßen, sodass trotz des derzeit extrem bullischen Umfeldes mit zumindest leichten Gewinnmitnahmen bei einigen gehebelten Tradern zu rechnen war. Genau dafür hat sich die Marke von 4,00 USD hervorragend angeboten.

SUI-Chart | Quelle: Tradingview

So ist auch das Long-Short-Verhältnis der SUI-Futures laut Coinglass derzeit mit 0,9767 leicht bärisch. Dennoch hat das Volumen um 134,35 % auf 9,16 Mrd. USD und das Open Interest um 19,80 % auf 1,77 Mrd. USD zugenommen, was das Interesse verdeutlicht der gehebelten Trader.

Da gerade aufgrund der neuen Allzeithochs von Bitcoin ziemlich viele Kryptowährungen explodieren, stürzen sich die Trader nun auf die noch günstiger bewerteten Altcoins, nachdem SUI bereits beachtliche Tagesanstiege verzeichnet und ein wichtiges Kursziel erreicht hat. Zudem war somit der RSI überkauft und hat im Stundenchart eine bärische Divergenz angezeigt.

SUI-Kurs-Prognose: Das ist in der nächsten Zeit zu erwarten

Spätestens im Bereich von 3,55 USD oder auch schon bei 3,77 USD oder 3,85 USD sollten bei SUI Nachkäufe getätigt werden, wobei es keine Garantie für ein erneutes Anlaufen dieser Marken gibt. Sollte der SUI-Kurs hingegen mit einer Stundenkerze unter dem VWAP bei 3,85 USD schließen, ist mit einer Fortsetzung der Korrektur bis auf 3,77 USD zu rechnen.

SUI-Stundenchart | Quelle: Tradingview

Die nächste wichtige Marke für die Bullen befindet sich bei dem 61,8er-Fibonacci-Level bei 4,25 USD. An diesem wird es höchstwahrscheinlich erneut zu einer kleineren Korrektur kommen, welche Investoren nun im Bullenmarkt hervorragend für Nachkäufe oder den Aufbau von gehebelten Positionen verwenden können.

Tendenziell ist mindestens bis September noch mit einem außerordentlich unterstützenden Marktumfeld und weiteren Allzeithochs zu rechnen, die bis zu 19,09 USD betragen können. Weitere wichtige Kursziele auf dem Weg dorthin befinden sich bei 5,82, 8,36, 12,45 und 16,55 USD.

Da sich SUI mit seiner fortschrittlichen Technologie mit einem objektbasierten Ansatz und einer parallelen Verarbeitung derzeit in den Krypto-Trends halten kann sowie das fünfthöchste Handelsvolumen erzielt (exklusive Stablecoins), dürfte die Rally schon bald fortgesetzt werden. Das euphorische Marktumfeld wirkt sich dabei ebenso extrem unterstützend aus.

Bitcoin Hyper könnte bald der größte SUI-Konkurrent werden

Das letzte Kapitel der Kryptoindustrie wurde noch nicht geschrieben und so ist mit Bitcoin Hyper ein gefährlicher Konkurrent für Sui entstanden, welcher eine Kombination aus Solana und Bitcoin darstellt. Auf diese Weise sollen die Vorteile von zwei der führenden Blockchains kombiniert werden.

Da Sui nur bei geringen Datenmengen wie einfachen Transaktionen auf maximal 297.000 TPS kommt und Solana mehr als 1,2 Mio. TPS erreichen soll, ist Bitcoin Hyper deutlich besser für die Zukunft aufgestellt. Die geringe Latenz von weniger als 100 ms macht sie auch für schnelle Anwendungsfälle interessanter als die 480 ms von Sui.

Damit vereinen sich die hohe Marktkapitalisierung und die unangefochtene Sicherheit mit der einzigartigen Skalierbarkeit, den niedrigen Gebühren und der enormen Kapazität von Solana. Mit anderen Worten ausgedrückt wird Bitcoin wieder für alltägliche Transaktionen attraktiver und kann mehr als nur P2P-Zahlungen bedienen, für welche die Basischain laut Visser nicht einmal ausreicht.

Dank des Upgrades von Bitcoin Hyper wird aus Bitcoin eine ernstzunehmende Blockchain, die sich durch mehr als ihre Eigenschaft als Wertspeicher und das sicherste Netzwerk auszeichnet. Denn damit werden auch die Pforten für dezentrale Anwendungen sämtlicher Sektoren wie KIs, Gaming, NFTs, Social Media, Streaming und mehr eröffnet. All dies steigert die Nachfrage, wovon wiederum Bitcoin und Bitcoin Hyper profitieren.

Einer der wahrscheinlich am meisten erwarteten Anwendungsfälle stellt der DeFi-Markt dar. Denn die gewrappten Bitcoins können somit nicht nur für Kursgewinne und in Apps wie Spielen genutzt, sondern ebenso parallel verliehen oder als Liquidität für Börsen bereitgestellt werden, um die Gewinne zusätzlich zu steigern. Dementsprechend groß kann auch das Interesse an Bitcoin Hyper ausfallen.

Wer all dem und der Unterstützung von Dritten zuvorkommen will, kann dies noch über den Presale tun, der sein Verkaufstempo zunehmend steigert. Denn angesichts des Bullenmarktes und des Upgrades ist das FOMO unter Anlegern ausgebrochen. Für die nächsten 3 Stunden können die HYPER-Coins noch für 0,01225 USD gekauft werden. Ebenso sind sie für 312 % pro Jahr stakbar, wobei frühe Anleger besonders großzügig bezahlt werden.

