Bitcoin-Warnung: Experten raten von Short-Positionen ab

Die Zahlen am Kryptomarkt überschlagen sich. Der Bitcoin-Kurs hat noch in der letzten Woche mit 112.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht und notiert heute schon deutlich höher. Auf unglaubliche 121.000 Dollar ist der Kurs der digitalen Leitwährung heute in den Morgenstunden gestiegen und startet damit bullish in die neue Woche. Inzwischen werden auch immer mehr Stimmen laut, dass der Markt überhitzt ist und es an der Zeit ist, zu shorten, also auf fallende Kurse zu setzen. Das könnte sich allerdings als Trugschluss erweisen.

Bitcoin steigt 11% in einer Woche

Immer wieder hat man gehört, dass der Bitcoin-Kurs nach dem Erreichen der 100.000 Dollar Marke nicht mehr viel höher steigen kann. Tatsächlich hat sich die psychologisch wertvolle Marke als hartnäckiger Widerstand erwiesen. Im Bereich zwischen 108.000 und 112.000 Dollar wurde jeder Versuch der Bullen, auszubrechen, abgewürgt. Nun zeigt sich ein ganz anderes Bild. Der Widerstand ist längst überwunden und Bitcoin auf 121.000 Dollar gestiegen.

Allein in der letzten Woche ist der Bitcoin-Kurs damit um mehr als 11% gestiegen und damit scheint nun wieder alles möglich zu sein. Allerdings hat man schon beim Ausbruch in der letzten Woche immer wieder gehört, dass es ab dem Erreichen der 120.000 Dollar Marke auch genauso schnell wieder bergab gehen wird. Aber stimmt das wirklich?

Experten sehen weiteres Potenzial nach oben

Natürlich ist nach so starken Kursrallyes immer wieder mal mit Korrekturen zu rechnen. Allerdings dürften diese bei Bitcoin nun nicht so heftig ausfallen, wie das viele vermuten. Einige erwarten sogar einen Kurs von weniger als 100.000 Dollar. Dabei deutet aktuell einiges darauf hin, dass es dazu nie mehr kommen könnte. Vielmehr zeigen Experten auf, warum Bitcoin noch viel Luft nach oben hat.

Der Kurs ist zwar auf neue Höhen gestiegen, das Interesse der Anleger ist aber immer noch kaum vorhanden. Auch On-Chain-Daten zeigen, dass es nach wie vor in erster Linie Wale und institutionelle Investoren sind, die den Bitcoin-Kurs antreiben. Der Experte von Rundumbitcoin geht davon aus, dass ab einem gewissen Punkt aber der Moment erreicht ist, an dem bei Privatanlegern doch noch Fomo aufkommt und dadurch nochmal eine Menge frisches Kapital in den Markt strömt.

Bitcoin Hyper Presale: Mega-Rallye vor dem Start

Seiner Meinung nach könnte dieser Moment beispielsweise bei einem Kurs von 130.000 Dollar erreicht sein, da Anleger sich dann langsam aber sicher von der Vorstellung trennen dürften, dass der Kurs nicht mehr viel höher steigen kann. Damit stehen die Chancen gut, dass die Rallye auch hier noch lange nicht zu Ende ist. Eine Entwicklung, von der auch Altcoins wie Bitcoin Hyper ($HYPER) stark profitieren dürften.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Blockchain, die auf Solana basiert, über die Nutzer ihre BTC in den DeFi-Bereich bringen können. Der Ansatz trifft den Nerv der Zeit und kommt bei Anlegern an. Der zugehörige Token $HYPER befindet sich aktuell im Vorverkauf und hat bereits fast 2,7 Millionen Dollar umgesetzt, obwohl der Börsenstart erst bevorsteht. Durch das frühe Staking wird ein erheblicher Teil der Token direkt gebunden, was das verfügbare Angebot beim Launch stark reduziert.

