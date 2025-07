Ethereum Kurs-Prognose: Experten sehen keine Konkurrenz zu Bitcoin

Die Ereignisse am Kryptomarkt überschlagen sich. Der Bitcoin-Kurs, der noch in der letzten Woche ein neues Allzeithoch von 112.000 Dollar erreicht hat, ist seitdem um unglaubliche weitere 11.000 Dollar gestiegen. Das aktuelle Allzeithoch liegt damit bei 123.000 Dollar. Auch Ethereum kommt in diesem bullischen Umfeld wieder in Fahrt und steigt auf über 3.000 Dollar. Während einige Ethereum als Konkurrenz für Bitcoin sehen, haben Experten eine ganz andere Meinung.

Ethereum konkurriert mit traditioneller Finanzbranche

Bitcoin oder Ethereum war für viele lange eine Frage, die schonmal etwas hitziger diskutiert werden konnte. Für viele ging es dabei darum, welcher Coin oder welche Blockchain mehr kann und damit mehr Potenzial hat. In Bezug auf die Möglichkeiten würde Ethereum dabei tatsächlich besser abschneiden. Allerdings ist es eben nicht ganz so einfach.

Bitcoin hat sich als Wertspeicher und digitales Gold etabliert, während Ethereum dagegen "die Blockchain für Alles" wird. Egal ob Stablecoin-Zahlungen, DeFi oder Tokenisierung von Real World Assets, Ethereum bringt es auf die Blockchain. Wenn nicht auf der Layer 1, dann einer der Layer-2-Lösungen. Daher sprechen Experten davon, dass Ethereum eher mit der traditionellen Finanzbranche und dem Web2, dem Internet, wie wir es heute kennen, konkurriert.

Kurse über 10.000 Dollar möglich

Während die einen daran zweifeln, dass Ethereum überhaupt jemals ein neues Allzeithoch erreicht, sind sich Experten sicher, dass der Kurs auch auf über 10.000 Dollar steigen kann. Damit wäre auch Ethereum ein Billionen Dollar Asset wie Bitcoin. Möglich wird das vor allem, da nun auch institutionelle Investoren auf die Möglichkeiten aufmerksam werden, die mit Ethereum einhergehen.

Wie der Experte von Rundumbitcoin aufzeigt, kommen immer mehr Unternehmen an der Wall Street auf den Geschmack und investieren nicht nur in Spot Ethereum ETFs, sondern bauen auch selbst direkt Ethereum Treasuries auf, um die Kryptowährung für sich arbeiten zu lassen. Da sich Ethereum im Gegensatz zu Bitcoin für Staking, Lending oder Yield Farming nutzen lässt, steigen inzwischen viele Unternehmen auf den Aufbau einer Ethereum-Reserve um.

Daher stehen die Chancen tatsächlich gut, dass es auch für $ETH in den nächsten Jahren Kurse im fünfstelligen Bereich zu sehen geben wird. Noch deutlich höhere Renditen könnten Anleger allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER) erzielen, da der Altcoin eine Möglichkeit schaffen könnte, auch Bitcoin in Zukunft DeFi-fähig zu machen. Anleger haben bei Bitcoin bisher in erster Linie von der Kurssteigerung profitiert. Das soll sich mit Bitcoin Hyper nun ändern.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer 2 Chain, die auf Solana basiert. Anleger sollen ihre Bitcoin zukünftig auf die neue Blockchain bridgen können und dort alle Vorteile des Solana-Ökosystems nutzen. Das Konzept schlägt hohe Wellen in der Krypto-Community. Bitcoin Hyper kommt mit dem $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und innerhalb kürzester Zeit über 2,7 Millionen Dollar umgesetzt hat.

