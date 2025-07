XRP-Analyse: Elliott-Wellen zeigen bullische Ziele bis 7 US-Dollar

Nach dem jüngsten Ausbruch zeigt XRP aus Sicht der Elliott-Wellen-Analyse erneut bullisches Potenzial. Der beliebte Analyst "More Crypto Online" sieht derzeit mehrere technische Szenarien, die schon mittelfristig in Richtung der 3,84-US-Dollar-Marke oder sogar darüber führen könnten - sofern sich die aktuelle Struktur bestätigt.

Technische Struktur mit langfristigen Kurszielen

Laut dem Setup sei am 7. April eine größere Welle 4 abgeschlossen worden, gefolgt von einer Welle 1 nach oben und einer Welle 2 nach unten. Derzeit befinde sich XRP möglicherweise in einer dynamischen Welle 3 - mit Zielbereichen zunächst bei 3,40 und anschließend bei 3,84 US-Dollar. Diese Zielmarke ergibt sich aus dem 138-Prozent-Fibonacci-Extension-Level, das typischerweise für dritte Wellen als Orientierung dient.

Sollte es sich tatsächlich um eine klassische fünfteilige Aufwärtsbewegung handeln, wären in einem übergeordneten bullischen Szenario sogar Kurse bis zu 5 oder 7 US-Dollar denkbar. Dies setzt jedoch eine Extension der dritten Welle voraus, was im Kryptomarkt keine Seltenheit ist, aber nicht garantiert werden kann.

Kurzfristige Marken und Widerstandslevels

Kurzfristig bleibt der Aufwärtstrend intakt. Der Preis hat zuletzt bei etwa 2,64 US-Dollar eine starke Reaktion auf das 38,2-Prozent-Retracement-Level gezeigt. Diese Marke dient häufig als interne Zielzone für Welle 4 innerhalb eines Impulses. Solange XRP über der Marke von 2,55 notiert, bleibt das bullische Setup aktiv. Ein Bruch darunter - insbesondere unter 2,46 - würde das Muster infrage stellen.

Ein entscheidender Schritt wäre jetzt der Bruch über die 3-US-Dollar-Marke. Dieses letzte Swing-High aus dem März gilt als wichtiger Widerstand. Erst wenn XRP dieses Niveau überwindet, eröffnet sich der Weg in Richtung 3,40 und höher. Die Analyse berücksichtigt auch eine alternative Variante, bei der es sich bei der jüngsten Rally nur um eine B-Welle handeln könnte - Teil einer dreiteiligen ABC-Korrektur.

