EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Vertrag/Finanzierung

LM PAY S.A. treibt Finanzierungsstrategie durch Unterzeichnung eines Term Sheets mit führender Bank voran



14.07.2025 / 18:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 11. Juli 2025 ein Term Sheet für eine zukünftige Zusammenarbeit zur Finanzierung von Forderungen aus vergebenen Konsumentenkrediten mit einer Bank unterzeichnet hat, die zu einer der größten Kapitalgruppen Europas gehört. Der voraussichtliche Beginn der Finanzierung ist für September 2025 geplant. Diese Zusammenarbeit mit einem neuen Finanzierungspartner ermöglicht LM PAY S.A., eine stabile Entwicklung und Wachstum zu sichern sowie die Finanzierungsquellen zu optimieren. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie des Unternehmens dar, die Marktposition zu stärken und eine nachhaltige Expansion zu unterstützen. LM PAY S.A. wird zu gegebener Zeit weitere Updates über den Fortschritt dieser Zusammenarbeit bereitstellen. Über LM PAY LM PAY S.A. ist ein technologiegetriebenes, innovatives FinTech-Unternehmen, das integrierte Finanzlösungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Beauty und Versicherungen in Polen anbietet. Das Unternehmen ermöglicht sofortige, verbindliche Kreditentscheidungen direkt am Point of Service und verschafft Patienten und Kunden einen unmittelbaren Zugang zu essenziellen Dienstleistungen sowie einer komfortablen Finanzierung. Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon +49 (0) 2983 908121

Mobil +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Telefon +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl



14.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com