Der Silberpreis zeigt sich zum Wochenstart in starker Verfassung. Am Montagmorgen notiert der Kurs bei 39,04 US-Dollar und liegt damit rund 1,7 Prozent über dem Schlusskurs der Vorwoche. In den sozialen Medien überwiegt ein optimistisches Sentiment: Nutzer feiern den Anstieg, spekulieren auf einen möglichen "Silber-Squeeze" und sehen in Silber einen Gewinner des Jahres 2025. Andere mahnen zur Vorsicht ...

