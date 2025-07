EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2025



14.07.2025 / 19:30 CET/CEST

Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2025 Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) hat sich zum 30. Juni 2025 auf 27,62 Euro erhöht (vorläufig und ungeprüft). Gegenüber dem Jahresultimo (22,52 Euro am 31. Dezember 2024) entspricht dies einem Anstieg um erfreuliche 22,6 % in den ersten sechs Monaten. Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert - ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG - Aktien von Drägerwerk AG & Co. KGaA (StA), Alexanderwerk AG, KSB SE & Co. KGaA (Vz.), Smartbroker Holding AG sowie Wacker Neuson SE. Das Portfolio der Allerthal-Werke AG konnte insbesondere im zurückliegenden 2. Quartal 2025 von einer zumindest teilweisen Renaissance der Neben- und Spezialwerte sowie einer deutlich verbesserten Anlegerstimmung im deutschsprachigen Raum profitieren. Gleichzeitig hat sich mit dem Anstieg der Bewertungen im Aktienmarkt das Risiko für Korrekturen erhöht. Wir haben in dieser Ausgangslage die schon bisher sehr komfortable Nettoliquidität weiter ausgebaut und sind so jederzeit in der Lage, flexibel auf sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können. Köln, 14. Juli 2025 Allerthal-Werke AG Der Vorstand Ansprechpartner bei Rückfragen

Thorsten Grimm, Eric Hönscheid

Vorstand der Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (02 21) 8 20 32 - 0

Fax (02 21) 8 20 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

Internet: www.allerthal.de



