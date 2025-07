(Die Überschrift und der zweite Satz wurden korrigiert. Nach dem Erreichen des Rekords ist der Bitcoin nicht mehr unter 119.000 Dollar gefallen.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist im Tagesverlauf nach seiner Rekordjagd kräftig unter Druck geraten. Nach einem Anstieg auf mehr als 123.000 US-Dollar begab er sich in einen Sinkflug und stoppte erst kurz über 119.000 Dollar. Zuletzt lag der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Montag bei knapp 120.000 Dollar.

Experte Timo Emden von Emden Research sieht nach dem Rekord erste Überhitzungserscheinungen am Markt. Angesichts ambitionierter Kurshöhen sei es alles andere als verwunderlich, dass die Rallye ins Stocken gerate. Dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil ausblieben, wertet der Experte aber als Zeichen für einen anhaltenden Risikoappetit der Anleger.

Über Wohl und Wehe könne nun die anlaufende "Crypto Week" der US-Regierung entscheiden, so Emden weiter. Der US-Kongress will über drei Gesetzesvorlagen beraten und abstimmen, die ein positives Umfeld für Kryptowährungen schaffen sollen. Die Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben für die US-Kryptobranche dürfte nach Einschätzung von Emden in erster Linie die Attraktivität der Vereinigten Staaten als Standort stärken und Innovationen langfristig fördern. Doch die bereits im Vorfeld verteilten Vorschusslorbeeren müssten sich nun bewahrheiten. Es gebe berechtigte Zweifel daran, dass sämtliche Kinderkrankheiten nach der "Crypto Week" behoben seien. Zudem berge ein zu starker Abbau regulatorischer Hürden das Risiko, ein unkontrolliertes Marktumfeld zu schaffen.

Analystin Rachael Lucas von der Handelsplattfom BTC Markets will zwar kurzfristige Gewinnmitnahmen beim Bitcoin nicht ausschließen. Sie verwies aber auch auf eine vergleichsweise starke Nachfrage nach börsengehandelte Bitcoin-Fonds (Exchange Traded Funds). Diese dürften die Aufwärtsbewegung beim Bitcoin stützen, sagte Lucas.

Der Bitcoin ist mit dem aktuellen Kurssprung aus einer vergleichsweise engen Handelsspanne ausgebrochen. Nachdem die Kryptowährung im Zuge von Trump Wiederwahl zum US-Präsidenten stark gestiegen war, hatte sich ihr Kurs seit Mai in der Nähe der Marke von 100.000 Dollar gehalten.

Trump gilt als Förderer von Kryptowährungen. Seit seinem Wahlerfolg im vergangenen November legte der Wert des Bitcoins um rund drei Viertel zu./jkr/jsl/stw/he/gl