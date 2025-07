Berlin (ots) -Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko begrüßt die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Patriots-Abwehrraketen an die Ukraine liefern zu wollen. Gleichzeitig kritisierte der ukrainische Politiker die Haltung Trumps gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Was ist der Grund, Putin 50 Tage zu geben?", fragte Klitschko in der ARD-Talksendung "maischberger". Innerhalb von 50 Tagen könnten durch die russischen Luftangriffe viele Menschen sterben. "Ich weiß nicht, wie viele Gebäude zerstört und Zivilisten gekillt werden - in unserer Stadt, in der ganzen Ukraine. Deswegen: Wieso solch eine Verzögerung". Putin verstehe nur die Sprache der militärischen Stärke, betonte der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt.Klitschko dankte den USA und auch Deutschland für die bisherigen Waffenlieferungen und forderte weitere militärische Unterstützung: "Wir brauchen Luftabwehrsysteme. Moderne Waffen sind sehr wichtig, um die Drohnen auszuschalten." Konkret nannte Klitschko die deutschen Taurus-Marschflugkörper: "Wir sprechen schon lange darüber. Diese Verzögerung kostet uns einen großen Preis - das Leben unserer Soldaten, unserer Verteidiger.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6076633