LONDON, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) gibt heute bekannt, dass sie für ihren langjährigen brasilianischen Kunden BTG Pactual eine weitere Fremdfinanzierung in Höhe von 160 Mio. USD bereitgestellt hat.

Der vorrangige unbesicherte Kredit in Höhe von 160 Mio. USD mit einer Laufzeit von sieben Jahren wurde von der AIIB bereitgestellt. Die Transaktion schließt an mehrere frühere Transaktionen für BTG an, die ebenfalls von EMGA begleitet wurden und sich auf insgesamt 1,1 Mrd. USD beliefen.

Sajeev Chakkalakal, Managing Director und Head of Investment Banking bei EMGA, dazu: "Diese Fazilität unterstreicht erneut unsere langjährige Beziehung zu BTG. Darüber hinaus konnte das Portfolio im Bereich Wasser und Sanitärversorgung weiter ausgebaut werden, wodurch die Bank ihre Position als eine der führenden brasilianischen Banken im ESG-Investmentbereich gefestigt hat. Es war uns eine Freude, mit der AIIB als führender multilateraler DFI bei ihrem größten Geschäft mit einer brasilianischen Privatbank zusammenzuarbeiten."

Jeremy Dobson, Managing Director und Head of Operations bei EMGA, fügte hinzu: "Dies ist unsere erste Transaktion mit der AIIB, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in der Zukunft. Bis heute hat EMGA Investitionen in Höhe von fast 2 Mrd. USD in Brasilien gesichert, und das Land bleibt einer unserer wichtigsten Märkte weltweit."

BTG Pactual: BTG ist die größte Investmentbank Lateinamerikas, gemessen am Eigenkapital die sechstgrößte Bank Brasiliens und ein wichtiger Anbieter von Krediten und Garantien für ein breites Kundenspektrum, das von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu großen Konzernen reicht. BTG ist ein Vorreiter bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und spielt eine entscheidende Rolle bei der Kanalisierung von Ressourcen für Projekte mit positiven Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften.?

Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ist eine multilaterale Entwicklungsbank und internationale Finanzinstitution, deren Ziel es ist, die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Asien gemeinsam zu verbessern.?Es handelt sich um die zweitgrößte multilaterale Entwicklungsinstitution der Welt.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und New York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung von Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA verfügt gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung im Abschluss von Transaktionen im Wert von über 9 Mrd. US-Dollar in den Bereichen Schulden und Private Equity für seine Kunden in den Schwellen- und Grenzmärkten der Welt, darunter Brasilien, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Kapitalbildung und strategischen Beratung während verschiedener Wirtschaftszyklen bietet EMGA weiterhin eine geografische Reichweite und ein vielfältiges Dienstleistungsangebot und festigt damit seine Position auf dem Markt als herausragende, auf Schwellenländer spezialisierte Boutique-Investmentbank.

Kontaktinformationen: info@emergingmarketsglobaladvisory.com