Neue Zolldrohungen von Donald Trump haben die Anleger an der Wall Street am Wochenende nicht beunruhigt. Vielmehr legte der Dow Jones 0,20 Prozent auf 44.460 Zähler zu. Auch der S&P 500 gewann 0,14 Prozent auf 6.269 Punkte und der Nasdaq 100 kletterte noch stärker um 0,33 Prozent auf 22.856 Punkte.Trump hatte am Samstag angekündigt, dass ab 1. August neue Zölle in Höhe von 30 Prozent für Importe aus der EU und Mexiko erhoben werden. Sowohl die EU als auch Mexiko werden wollen in diesem Monat ...

