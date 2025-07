London (ots/PRNewswire) -Mehr als 2.000 befragte Führungskräfte äußern sich durchweg optimistisch zu den wirtschaftlichen AussichtenMoore Global, das globale Netzwerk für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Beratung, hat den Thrive Index eingeführt, einen einzigartigen Einblick in die Sorgen und das strategische Denken von Führungskräften ehrgeiziger Unternehmen in der ganzen Welt.Die erste Ausgabe des Thrive-Index zeigt, dass mittelständische Unternehmen, die das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden, trotz der Verwirrung über Zölle und anhaltender geopolitischer Spannungen im Allgemeinen optimistisch in die Zukunft blicken.Moore Global befragte mehr als 2.000 Unternehmensleiterinnen und -leiter in 14 der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt zu fünf Schlüsselbereichen: allgemeine Einschätzung des Unternehmensumfelds, Einnahmen, Kosten, Arbeitsmarkt und Investitionen.Die Werte des Thrive-Index ergeben sich aus dem Saldo der positiven Antworten abzüglich des Saldos der negativen Antworten. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von -100 (absolut negativ) bis +100 (absolut positiv).Der Wert für den ersten Thrive-Index liegt bei +35,1, was auf eine positive Einstellung der Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen hinweist. Fast 75 % der Befragten haben im vergangenen Jahr ihre Geschäftsergebnisse verbessert.Der höchste Wert wurde in Indien mit +48,7 erzielt, was auf besonders starke Berichte über Umsatz-, Personal- und Investitionswachstum zurückzuführen ist. Vier der fünf niedrigsten Werte wurden dagegen in der Europäischen Union erzielt, was die langsamen Wachstumsaussichten für den Wirtschaftsraum widerspiegelt.Bei den Wirtschaftszweigen verzeichnete der IT-Sektor den höchsten Wert (+44,2), während der Großhandel mit +17,6 das Schlusslicht bildete. Wenn Großhändler jedoch einen Blick auf das kommende Jahr werfen, ist ihre Stimmung wesentlich positiver, insbesondere was die Umsatz- und Beschäftigungserwartungen betrifft.Anton Colella, CEO von Moore Global, sagte: "Unsere Ergebnisse sind faszinierend und veranschaulichen die Agilität ehrgeiziger mittelständischer Unternehmen. Sie investieren mehr in Personal und Technologie, um sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld einen Vorteil zu verschaffen."Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: https://www.moore-global.com/intelligence/the-key-strategies-that-make-mid-market-businesses-thrive/Informationen zu Moore Global Moore hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zum Erfolg zu verhelfen - unseren Kundinnen und Kunden, unseren Mitarbeitenden und den Gemeinden, in denen sie leben und arbeiten. Wir sind ein globales Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit über 37.000 Mitarbeitenden in 563 Niederlassungen in 116 Ländern, die zusammenarbeiten, um sich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern - lokal, national und international.james@pentameteradvisors.netKontaktdaten:James Doran+1 929 461 2131james@pentameteradvisors.netLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2727850/5412158/Moore_Global_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erster-moore-global-thrive-index-zeigt-positive-entwicklung-im-mittelstand-302504671.htmlOriginal-Content von: Moore Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180292/6076643