Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Baufest, einem weltweit tätigen Unternehmen für digitales Produktdesign und -entwicklung.

Mit über 30 Jahren Erfahrung und Niederlassungen in ganz Amerika und Europa ist Baufest dafür bekannt, modernste Technologie mit einem tiefgreifenden Verständnis für Geschäftsstrategien und Benutzererfahrung zu verbinden. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Geschäftsdesign, Entwicklung digitaler Produkte, Daten und angewandte KI sowie Cybersicherheit. Baufest bedient Unternehmenskunden in Schlüsselbranchen wie Banken und Finanzen, Einzelhandel, Energie und Gesundheitswesen, wobei der Schwerpunkt auf der Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse durch agile, skalierbare und ethische Technologiepraktiken liegt.

"Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting stellt einen transformativen Schritt nach vorne für die von uns angebotenen Dienstleistungen dar", erklärte Ángel Pérez Puletti, Managing Director von Baufest. "Das umfassende Angebot an multidisziplinären Dienstleistungen von Andersen baut auf dem fundierten technischen und ingenieurwissenschaftlichen Know-how von Baufest auf und ermöglicht es uns, unseren Kunden weltweit nahtlose Beratungslösungen anzubieten. Wir bieten End-to-End-Lösungen für strategische, operative und technologische Herausforderungen und unterstützen Unternehmen dabei, auf Veränderungen nicht nur zu reagieren, sondern sie aktiv zu gestalten."

"Der Ruf von Baufest, anspruchsvolle, benutzerorientierte Technologielösungen zu liefern, passt perfekt zu unserer Vision einer transformativen Beratung", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Angesichts des zunehmenden Drucks, sich zu modernisieren, innovativ zu sein und Widerstandsfähigkeit aufzubauen, benötigen Unternehmen Berater, die eine langfristige Vision mit der kurzfristigen Umsetzung verbinden können. Mit der Ergänzung durch Baufest und dessen fundierten technischen Kompetenzen stärken wir unsere Fähigkeit, ganzheitliche Lösungen anzubieten, die den Wandel vorantreiben."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

