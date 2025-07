Versicherungsschutz für Histotripsie bei Lebertumoren gilt nun auch für Mitglieder in New York, Delaware, Pennsylvania und West Virginia

HistoSonics, Hersteller des Edison® Histotripsy System, gab heute bekannt, dass Highmark Blue Cross Blue Shield vier neue positive medizinische Entscheidungen zur Verwendung der Histotripsie bei der Behandlung von Lebertumoren getroffen hat. Die Entscheidung erweitert den Versicherungsschutz für die kommerziellen Tarife von Highmark in vier Bundesstaaten, darunter New York, Delaware, Pennsylvania und West Virginia, und ermöglicht damit rund 7 Millionen Mitgliedern den Zugang zur nicht-invasiven Therapie von HistoSonics.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250714388959/de/

HistoSonics Non-Invasive Edison Histotripsy System

Das Edison Histotripsy System, das im Oktober 2023 die FDA-De-Novo-Zulassung erhielt, nutzt nicht-invasive fokussierte Ultraschallenergie, um Zielgewebe und Tumore auf subzellulärer Ebene mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen, ohne die Invasivität oder Toxizität herkömmlicher Verfahren. Bis heute wurden fast 2.000 Patienten in über fünfzig führenden medizinischen Zentren in den USA sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong mit Histotripsie behandelt. Klinische Daten, darunter die Ergebnisse der HOPE4LIVER-Studie, haben eine lokale Tumorkontrollrate von 90 nach 12 Monaten bei allen behandelten Tumorarten gezeigt, was im Vergleich zu bestehenden Therapien positiv ist und einen starken Präzedenzfall für die weitere Übernahme durch Kostenträger darstellt.

"Die Ausweitung der Highmark-Versorgung ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Histotripsie mehr Patienten zugänglich zu machen, die dringend sichere, nicht-invasive Optionen benötigen", sagte Mike Blue, Präsident und CEO von HistoSonics. "Die Entscheidung von Highmark unterstreicht nicht nur den klinischen Wert unserer Technologie, sondern trägt auch dazu bei, das Vertrauen der Kostenträger zu stärken, während wir weiter daran arbeiten, den Zugang landesweit auszuweiten."

Die Entscheidung von Highmark, die Histotripsie ab dem 1.Juli 2024 zu übernehmen, reiht sich in eine wachsende Liste kommerzieller Versicherer ein, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Histotripsie anerkennen, nachdem zuvor bereits Blue Cross Blue Shield of Michigan die Kostenübernahme zugesagt hatte. Darüber hinaus erkennt das United Network for Organ Sharing (UNOS) die Histotripsie als zugelassene lokoregionale Therapieoption für Patienten an, die auf eine Lebertransplantation warten.

Das Edison®-System ist für die nicht-invasive mechanische Zerstörung von Lebertumoren bestimmt, einschließlich der teilweisen oder vollständigen Ablation inoperabler Lebertumoren mittels Histotripsie. Die FDA hat das Edison-System nicht für die Behandlung einer bestimmten Krankheit, einschließlich Krebs, bewertet und auch keine Ergebnisse wie lokale Tumorkontrolle, Fünf-Jahres-Überlebensrate oder Gesamtüberlebensrate untersucht.

Das Gerät darf nur von Ärzten verwendet werden, die eine von HistoSonics angebotene Schulung absolviert haben, und seine Verwendung sollte unter der Aufsicht eines qualifizierten und entsprechend geschulten Arztes erfolgen. Eine vollständige Liste der Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Ergebnisse klinischer Studien, einschließlich gemeldeter unerwünschter Ereignisse, finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Geräts.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen, das eine nicht-invasive Plattform und eine proprietäre Schallstrahltherapie entwickelt, die auf der Wissenschaft der Histotripsie basiert, einem neuartigen Wirkmechanismus, bei dem fokussierter Ultraschall eingesetzt wird, um unerwünschtes Gewebe und Tumore mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Vermarktung des Edison-Systems in den USA und ausgewählten globalen Märkten für die Leberbehandlung und erweitert gleichzeitig die Anwendungen der Histotripsie auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse und Prostata. HistoSonics hat Niederlassungen in Ann Arbor, Michigan, und Minneapolis, Minnesota. Weitere Informationen zum Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com. Informationen für Patienten finden Sie unter: www.myhistotripsy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250714388959/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Josh King

Vice President of Marketing

joshua.king@histosonics.com

608.332.8124

Kimberly Ha

KKH Advisors

917.291.5744

kimberly.ha@kkhadvisors.com