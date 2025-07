Krypto News: Bitcoin Höhenflug geht weiter - BTC überholt Amazon und Google

Nachdem der Start in das Kryptojahr 2025 ja eher holprig war, hat sich der Wind derzeit gedreht und bläst kräftig in Richtung Sommerrallye. Erst vor kurzem erreichte der Bitcoin ein neues Allzeithoch von rund 123.000 US-Dollar. Damit stieg die Marktkapitalisierung der "Mutter aller Kryptowährungen" auf über 2,4 Billionen US-Dollar. Damit ist der BTC, der in seiner Anfangszeit als Spielerei für Nerds und Computerfreaks galt, mehr wert als Amazon und Alphabet, der Konzern hinter Google. Der Bitcoin ist aktuell auf Platz fünf der weltweit größten Vermögenswerte, direkt hinter Gold, Nvidia, Microsoft und Apple. Noch vor wenigen Jahren galt eine solche Position für eine dezentrale Kryptowährung als Fantasterei. Heute zeigt sie, wie ernst der Markt Bitcoin inzwischen nimmt und dass das einst verlachte Asset längst im Mainstream Finanzmarkt angekommen ist.

Warum steigt Bitcoin so stark?

Die aktuelle Rallye hat vermutlich mehrere Ursachen. Da wäre zum einen die sogenannte "Crypto-Week" die in Washington stattfand. Dabei handelt es sich um eine mehrtägige Sitzung im US-Kongress, bei der über neue Krypto Gesetze debattiert wird.

Der Trend zeigt sich deutlich: Es wird mehr regulatorische Klarheit erwartet und weniger politischer Widerstand gefordert. Zum anderen entpuppen sich die Krypto-Spot-ETF einmal mehr als genialer Schachzug. Seitdem die Bitcoin Spot-ETF Anfang 2024 nach einem langen Kampf endlich genehmigt wurden, fließt kontinuierlich Kapital in den Markt. Alleine in der vergangenen Woche wurden über 1,2 Milliarden US-Dollar in die aktuellen Spot-ETF investiert. Diese Zuflüsse kamen übrigens nicht von Kleinanlegern, sondern von professionellen Investoren und großen Vermögensverwaltern.

Der ETF-Markt verleiht Bitcoin nicht nur mehr Seriosität, sondern auch eine stabile Basis, die unabhängig von kurzfristigen Hypes funktioniert.

Bitcoin als Wertspeicher

Die wirtschaftliche Unsicherheit in vielen Regionen der Welt, Handelskonflikte und Inflationsängste führen dazu, dass Anleger verstärkt nach Alternativen suchen. Gold ist und bleibt zwar ein Klassiker, aber Bitcoin behauptet zunehmend seine Rolle als digitales Gegenstück - mit begrenztem Angebot, globaler Zugänglichkeit und unabhängig von Staaten oder Zentralbanken.

Strategy has acquired 4,225 BTC for ~$472.5 million at ~$111,827 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 20.2% YTD 2025. As of 7/13/2025, we hodl 601,550 $BTC acquired for ~$42.87 billion at ~$71,268 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD https://t.co/cdUkviddqp - Michael Saylor (@saylor) July 14, 2025

Was bedeutet das für Anleger?

Für Investoren, die schon länger dabei sind, zahlt sich ihre Geduld aktuell aus. Seit Jahresbeginn liegt die Bitcoin-Performance bei über 100 Prozent. Und viele Analysten gehen davon aus, dass noch mehr gehen könnte.

Mehrere Kursziele liegen zwischen 135.000 und 140.000 US-Dollar. Kurzfristige Korrekturen sind zwar möglich, aber das große Bild spricht für eine langfristig positive Entwicklung.

Bitcoin hat mittlerweile mehr als einmal bewiesen, dass er mehr ist als eine Spielerei für Nerds und ein Ding, dass schnell wieder verschwindet. Die aktuelle Rallye unterstreicht das Potenzial und ist ein Hinweis darauf, dass dies nicht der letzte Meilenstein gewesen sein könnte.

Bitcoin Hyper - die Bitcoin Layer 2

Trotz allem finanziellen Erfolg gilt die Bitcoin-Blockchain als eher behäbig und träge. Was mit ein Grund sein könnte, warum der BTC bis jetzt nie so richtig als Zahlungsmittel durchgestartet ist. Die neue Bitcoin Layer 2 will genau das Ändern - und zwar mithilfe der Solana Virtual Machine (SVM).

Damit wird Bitcoin nicht nur schnell und günstig, sondern vor allem fit für die Welt von Web3. Bitcoin Hyper öffnet dem BTC die Türen in die Welt von DeFi, mit all ihren Möglichkeiten. Möglich macht das die Non-Custodial Bridge, mit denen Nutzer ihre Bitcoin in das Bitcoin Hyper Ökosystem überführen können. Der Coin wird auf der einen Seite gesperrt, während auf der anderen Seite ein Wrapped Bitcoin geminted wird. Mit dem können die Nuzter dann alles machen, was auf DeFi möglich ist. Staking, Yield Farming, Trading und viel mehr. Blitzschnell und extrem günstig, dank der SVM. Der gewrappte BTC kann natürlich auch auf das Mainnet zurückgeführt werden. Der Coin wird dann einfach verbrannt, während auf der anderen Seite der Bitcoin wieder freigegeben wird.

HYPER im Presale kaufen

Der native Token der Bitcoin Layer 2, der HYPER Coin, kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Wer als Early Bird Investor einsteigen will, muss einfach eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein HYPER kostet im Moment 0,012275 US-Dollar.

Hier geht es zum Bitcoin Hyper Presale

