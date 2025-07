Neue Integration ermöglicht Behörden eine bessere Verwaltung von Großereignissen, Notfallmaßnahmen und mehr

Esri, weltweit führender Anbieter von Standortdaten, hat sich mit Dataminr, der führenden Echtzeit-KI-Plattform, zusammengeschlossen, um die Echtzeit-Notfallmaßnahmen für öffentliche Einrichtungen zu verbessern. Die Basiskarten von Esri ArcGIS werden in Dataminr First Alert integriert, eine Lösung zur Erkennung kritischer Ereignisse in Echtzeit. First Alert wird von Behörden und Organisationen auf der ganzen Welt für Notfall- und Krisenreaktion, diplomatische Sicherheit, Infrastrukturschutz und vieles mehr eingesetzt und nutzt die Basiskarten von Esri ArcGIS, um die Entscheidungsfindung für Kunden zu verbessern. In den nächsten Monaten wird Dataminr die aktuellen First Alert-Nutzer auf die neue Basiskartenfunktion von Esri umstellen.

"Indem wir First-Alert-Nutzern die umfassende und zuverlässige Sammlung von Basemaps von Esri zur Verfügung stellen, freuen wir uns, Organisationen mit der fortschrittlichen Geodatenkompetenz auszustatten, die nur unsere Standortdienste bieten können", so Richard Cooke, Corporate Director of Global Business Development bei Esri. "Durch diese Integration können Dataminr-Kunden aufkommende Bedrohungen früher erkennen, ihre Nähe zu kritischen Ressourcen visualisieren und schnellere, fundiertere Entscheidungen treffen."

Diese neue Integration bietet eine einzige kartenbasierte Betriebsressource für Benutzer, die Ereignisse und potenzielle Notfälle in Echtzeit verstehen müssen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Kartografie und KI können Benutzer aufkommende Risiken und Ereignisse erkennen und lokalisieren, um so deutlich schneller als mit herkömmlichen Methoden frühestmögliche Warnungen auszugeben. Die verbesserte Kartografie und der visuelle Kontext ermöglichen ein schnelleres Verständnis und eine schnellere Entscheidungsfindung.

"Mit den Geodaten von Esri als Grundlage für das Lagebild von First Alert schaffen wir einen neuen Standard für die Verwaltung und Kontextualisierung von Risiken im öffentlichen Sektor durch umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit", so Brian Gumbel, President und Chief Operating Officer bei Dataminr. "Wenn jede Minute zählt, ist es entscheidend, genau zu wissen, was wo passiert, um effektiv reagieren zu können."

Dataminr bedient Behörden und Organisationen im Bereich der öffentlichen Sicherheit in mehr als 220 Ländern und Territorien und gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von KI-Software. Die einzigartige Plattform des Unternehmens überwacht mehr als eine Million öffentliche Datenquellen, darunter Bilder, Videos und Texte in über 150 Sprachen. Dataminr wird mit der Migration bestehender Kunden zu ArcGIS Basemaps beginnen, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Kunden, die den vollständigen Zugriff auf die Basemaps von Esri beschleunigen möchten, können sich an ihren Customer Success Manager wenden, um den Prozess einzuleiten.

Öffentliche Einrichtungen können sich unter esri@dataminr.com darüber informieren, wie sie die Echtzeit-KI-Plattform von Dataminr in ihre bestehende Esri ArcGIS-Umgebung integrieren können.

Weitere Informationen darüber, wie die weltweit führenden Karten und Standortdienste von Esri die Echtzeit-Erkennung und Entscheidungsfindung verbessern können, finden Sie unter esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/overview.

Über Dataminr

Dataminr hat eine revolutionäre Echtzeit-KI-Plattform entwickelt, mit der Ereignisse, Risiken und kritische Informationen aus öffentlichen Datensignalen erkannt werden können. Die weltweit führende KI-Plattform des Unternehmens führt täglich Billionen von Berechnungen anhand von Milliarden öffentlicher Dateneingaben aus mehr als einer Million einzigartiger öffentlicher Datenquellen durch. Dataminr ist bekannt für seine bahnbrechende KI-Plattform, die als erste Multi-Modal Fusion AI eingeführt hat eine Technologie, die Terabytes an Echtzeitdaten aus Text, Bild, Video, Ton und Sensorsignalen synthetisiert, um Ereignisse, Bedrohungen und Risiken in über 150 Sprachen und mehr als 220 Ländern und Regionen präzise und in Echtzeit zu erkennen. Das Unternehmen ist außerdem Vorreiter bei ReGenAI, einer bahnbrechenden Form der GenAI, die Live-Ereignisberichte automatisch in Echtzeit regeneriert, während sich Ereignisse entwickeln. Dank mehr als 50 proprietären Großsprachemodellen liefert Dataminr frühzeitig umsetzbare Informationen, um die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, Infrastrukturen und Menschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.dataminr.com.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Copyright 2025 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250714135688/de/

Contacts:

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobiltelefon: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com



Dataminr Medienbeziehungen

media@dataminr.com