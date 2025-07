Fonds überschreitet Hard Cap und markiert größte Kapitalaufnahme der Unternehmensgeschichte

Stone Point Capital LLC, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Finanzdienstleistungen und verbundene Branchen, gab heute den Abschluss ihres zehnten Private-Equity-Fonds Trident X mit einem Gesamtvolumen von 11,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Trident X hat sein ursprüngliches Ziel und Hard Cap von 9 Milliarden US-Dollar übertroffen und ist etwa 2,5 Milliarden US-Dollar größer als Trident IX, ein Fonds mit einem Volumen von 9 Milliarden US-Dollar, der 2022 abgeschlossen wurde.

Trident X erhielt starke Unterstützung von seinen bestehenden Investoren sowie Erstzusagen von einer Reihe weltweit führender institutioneller Investoren. General Partner und verbundene Unternehmen trugen rund 750 Millionen US-Dollar bei.

"Wir sind unseren Kommanditisten für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung sehr dankbar und stolz auf die Beständigkeit unserer Trident-Fonds seit über 30 Jahren und vielen Marktzyklen", erklärt Chuck Davis, Chairman und Co-Chief Executive Officer bei Stone Point Capital. "Mit Trident X werden wir weiterhin das tun, was wir als unsere Stärke betrachten proaktiv herausragende Eigentümer und Betreiber in der globalen Finanzdienstleistungsbranche und deren Umfeld identifizieren und sie dabei unterstützen, dauerhaften Wert für ihre Unternehmen zu schaffen."

Jim Carey, Co-Chief Executive Officer von Stone Point Capital, ergänzt: "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Kontinuität unseres Teams, unserer Strategie und unserer Ergebnisse uns weiterhin einen klaren Vorteil bei der Beschaffung von Investitionen über unser weitreichendes Netzwerk verschafft. Wir sind fasziniert von den Möglichkeiten, die sich für unseren zehnten Flaggschiff-Fonds bieten, und konzentrieren uns weiterhin darauf, Wert für unsere Anleger zu schaffen."

Trident X startete seine Investitionsphase im Mai 2025 und hat bislang eine Investition abgeschlossen: Ultimus Fund Solutions, einen Anbieter von umfassenden Fondsverwaltungsdienstleistungen.

Stone Point verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei Investitionen in die globale Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen begann mit Private-Equity-Investitionen im Bereich Versicherungen und expandierte im Laufe der Zeit in eine Vielzahl von Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektoren. Die Mitglieder des Führungsteams leiten das Unternehmen seit 1998. Die Gesellschaft arbeitet mit erfahrenen Managementteams zusammen und ist flexibel im Hinblick auf die Art der Transaktionen, die über ihre Trident-Fonds abgewickelt werden. Stone Point ist sowohl mit eigenständigen strukturierten Übernahmen als auch mit Ausgliederungen aus größeren Unternehmen vertraut und bringt fundierte Branchenkenntnisse und ein umfangreiches Netzwerk in jede Kooperation mit Portfoliounternehmen ein. Stone Point hat in mehr als 160 Unternehmen in 10 aktiven Branchen und über 70 Teilsektoren investiert. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine Kreditinvestitionsplattform, Stone Point Credit, die ein Vermögen von fast 10 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Debevoise Plimpton LLP fungierte als Rechtsberater von Stone Point im Zusammenhang mit der Gründung von Trident X.

Über Stone Point Capital

Stone Point ist eine Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 65 Milliarden US-Dollar über ihre Private Equity- und Kreditplattformen. Stone Point konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen der globalen Finanzdienstleistungsbranche und verwandten Sektoren, die überwiegend in Nordamerika und Westeuropa ansässig sind. Das Unternehmen investiert in alternative Anlageklassen, darunter Private Equity über seinen Flaggschiff-Fonds Trident Funds und Kredite über gemischte Fonds und separat verwaltete Konten. Darüber hinaus bietet Stone Point Capital Markets seinem Unternehmen, seinen Portfoliounternehmen und anderen Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen an. Weitere Informationen unter www.stonepoint.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250714314361/de/

Contacts:

Medienkontakt

Prosek Partners

Caroline Gibson Joshua Rosen

Pro-StonePoint@prosek.com



Stone Point Capital

Mary Manin

mmanin@stonepoint.com