Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Es ist Sommer, die Sonne scheint und draußen ist es warm, manchmal sogar heiß. Die meisten genießen das schöne Wetter, doch wenn die Temperaturen zu hoch sind, kann das zur Belastung werden. Wie wir die Hitze gut überstehen, dazu Tipps von Petra Terdenge:Sprecherin: Vor allem sollten wir viel trinken, sagt Birgit Ruf von der Apotheken Umschau. Circa 2,5 bis 3 Liter pro Tag sollten es sein:O-Ton Birgit Ruf 18 sec."Wenn man jede Stunde ein Glas Wasser trinkt, kann der Darm die Flüssigkeit am besten aufnehmen. Wasserreiche Gemüse- und Obstsorten wie Gurken oder Wassermelonen zählen auch. Nur wer herz- oder nierenkrank ist, sollte sich wegen der Flüssigkeitsmenge ärztlich beraten lassen."Sprecherin: Damit die Wohnung möglichst kühl ist, sollten wir die Hitze tagsüber aussperren:O-Ton Birgit Ruf 20 sec."Halten Sie Fenster, Jalousien und Rollläden geschlossen und lüften Sie nur nachts und frühmorgens. Im Schlafzimmer sollte es nicht wärmer als 26 Grad sein. Schlafen Sie möglichst im kühlsten Raum der Wohnung, auch mal im Keller, wenn das der kühlste Raum ist. Jedes Grad weniger hilft dem Organismus."Sprecherin: Auch unser Körper braucht zwischendurch eine Erfrischung:O-Ton Birgit Ruf 20 sec."Legen Sie ein feuchtes Tuch auf die Schulter, lassen Sie kaltes Wasser über die Unterarme laufen, spritzen Sie zwischendurch immer mal wieder Wasser auf Gesicht, Beine und Dekolleté. Ein Ventilator senkt zwar nicht die Raumtemperatur, er hält aber die Luft in Bewegung. So kann der Schweiß auf der Haut schneller verdunsten."Abmoderation: Bei Temperaturen bis 35 Grad kann das den Kreislauf entlasten, schreibt die Apotheken Umschau. Die nächste Hitzeperiode kommt bestimmt, machen Sie das Beste draus und bleiben Sie cool.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6076653