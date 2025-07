AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Urteil gegen Schuhbeck:

"Schuhbeck steht mit 76 Jahren vor den Trümmern seines Lebens. Er ist unheilbar an Krebs erkrankt und ist hoffnungslos verschuldet. Sollte man Mitleid mit dem Menschen Alfons Schuhbeck haben? Ja, unbedingt. Doch es gibt den anderen Schuhbeck. Den Egoisten, den Jähzornigen, den Blender. Den Mann, der seiner Geltungssucht alles andere unterordnete. Dieser Schuhbeck fuhr ein Firmenimperium mit Karacho an die Wand. Die Legende vom guten Koch, aber leider lausigen Geschäftsmann? Unglaubwürdig angesichts der hohen kriminellen Energie, mit der der frühere Fernsehstar über Jahre in seinen Betrieben vorgegangen ist. Wer hat ihn daran gehindert, seine Buchhaltung mit professioneller Hilfe in den Griff zu kriegen?"/yyzz/DP/he