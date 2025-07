© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

Die Aktie der AES Corporation hat Anfang des Monats mit einem Kurssprung von fast 20 Prozent für ein Ausrufezeichen an der Wall Street gesorgt. Hintergrund sind Spekulationen über ein mögliches Übernahmeinteresse. Amerikanische Versorger sind nicht nur bei Anlegern beliebt, sondern auch Private Equity-Gesellschaft suchen nach Möglichkeiten, an der Stromerzeugung und -verteilung mitzuverdienen. Bei AES läuft es aktuell nicht so rund. Wie Bloomberg berichtet, prüft der Konzern laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen strategische Optionen. Ein möglicher Verkauf steht dabei auch zur Debatte und soll schon erste prominente Interessenten auf den Plan gerufen haben. So sollen …