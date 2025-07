Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ad-hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR Accelleron erhöht die Umsatzprognose für 2025 nach beeindruckendem Wachstum im ersten Halbjahr Fortgesetzte Marktanteilsgewinne bei Turboladern und hohe Nachfrage nach maritimen Services und Stromerzeugung Der Halbjahresumsatz erreichte USD 608,0 Mio., +20,1% bei konstanten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum für das Gesamtjahr in der Höhe von 6-19% erwartet

Prognose für die operative EBITA-Marge1 bei 25-26% bestätigt Baden, Schweiz, 15. Juli 2025. Accelleron, ein globaler Technologieführer in den Bereichen Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Lösungen für die Marine- und Energieindustrie, hat seinen Wachstumskurs in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 fortgesetzt und erhöht nun seine Prognose für das Gesamtjahr. Accellerons Umsatzwachstum von 20,1% bei konstanten Wechselkursen (20,3% nominal, entsprechend USD 608.0 Millionen) wurde durch weitere Marktanteilsgewinne im Bereich Turbolader sowie durch eine hohe Nachfrage nach maritimen Services - besonders Retrofits - und Kraftwerksanwendungen für Not- und Grundstromversorgung sowie Regelleistung angetrieben. Trotz geopolitischer Verwerfungen hat sich der Markt in der ersten Jahreshälfte nicht abgekühlt. Das Unternehmen erwartet, dass die positive Dynamik in den Schifffahrts- und Energiemärkten auch in der zweiten Jahreshälfte anhält, unter der Annahme, dass es keine wesentlichen negativen Änderungen am derzeitigen US-Zollregime gibt. Aufgrund des beeindruckenden Umsatzwachstums in der ersten Jahreshälfte und der positiven Aussichten für die zweite Hälfte des Jahres 2025 hebt Accelleron seine Prognose an und erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 16-19% im Jahr 2025. Accelleron bestätigt die am 13. März 2025 veröffentlichte Prognose für die operative EBITA-Marge von 25-26%. Der Halbjahresbericht 2025 von Accelleron wird am 27. August 2025 veröffentlicht. Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten 3'000 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Wichtige Daten 27. August 2025: Halbjahresbericht 2025 12. März 2026: Jahresbericht 2025, Investoren- und Bilanzmedienkonferenz Informationen für die Medien Bilder und andere digitale Inhalte sind verfügbar unter: https://accelleron-industries.com/media/media-resources Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations

Michael Daiber

Phone: +41 79 698 60 85

Email: investors@accelleron-industries.com



Media Relations

Sandro Hofer

Phone: +41 79 644 76 55

Email: media@accelleron-industries.com Accelleron Industries AG

Bruggerstrasse 71A

5400 Baden

Schweiz 1 Alternative Performancekennzahlen In dieser Ad-hoc-Mitteilung verwenden wir bestimmte nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach US-GAAP vorgeschrieben sind bzw. nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt werden. Accelleron präsentiert nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, weil sie von der Geschäftsleitung zur Überwachung des Geschäfts verwendet werden und weil Accelleron der Ansicht ist, dass diese nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und ähnliche Kennzahlen häufig von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Parteien bei der Bewertung von Unternehmen in ihrer Branche verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr. Eine Liste der Definitionen der nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und alternativen Leistungskennzahlen, die von Accelleron im Allgemeinen und in dieser Ad-hoc-Mitteilung verwendet werden, finden Sie unter: https://accelleron-industries.com/investors/performance-measures Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, einschliesslich Aussagen über die Aussichten für die Geschäfte von Accelleron. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Faktoren, die die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können, einschliesslich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Branchen, die wichtige Märkte für Accelleron sind. Es gibt zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von Accelleron liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, und die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine angegebenen Ziele zu erreichen. Obwohl Accelleron davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden. Hinweis Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Mitteilung von Accelleron, die Sie unter https://accelleron-industries.com/media abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

