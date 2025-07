Hamburg (ots) -Die 15. NDR Benefizaktion nimmt 2025 das Thema "Sucht" in den Fokus - gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband und seinen fünf norddeutschen Landesverbänden in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen sowie den dort ansässigen rund 2.000 Mitgliedsorganisationen.Mehr als acht Millionen, also jede und jeder zehnte erwachsene Mensch in Deutschland ist von einer Suchtkrankheit betroffen (Quelle: DHS, Jahrbuch Sucht 2025). Diese Zahl zeigt, dass Sucht nach wie vor ein gravierendes gesellschaftliches Problem in Deutschland ist. Sucht betrifft Menschen jeder Altersgruppe und umfasst sowohl substanzbezogene Süchte als auch stoffungebundene Abhängigkeiten, die beispielsweise durch Social Media oder Computerspiele entstehen - die sogenannten Internetnutzungsstörungen.Mit seiner Benefizaktion unterstützt der NDR zum fünfzehnten Mal wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden. Die Partner der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" wechseln jährlich. Sie verteilen die Spenden in eigener Verantwortung an ihre Projekte. Seit 2011 wurden im Rahmen von "Hand in Hand in Norddeutschland" insgesamt rund 51 Millionen Euro Spenden gesammelt.Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband mit eigenständigen Mitgliedsorganisationen, Einrichtungen und Gruppierungen der Freien Wohlfahrtspflege, der von der Kita bis zur Pflege für jedes Lebens-alter und für jede Problemlage für andere oder als Selbsthilfe leisten. Die Suchthilfe im Paritätischen hat einen ganzheitlichen Arbeitsansatz - von der Prävention bis zur Nachsorge, von stoffgebundenen bis zu Verhaltenssüchten, von Kindern bis zu Senior*innen. Das gemeinsame Ziel der Aktion ist es, Verständnis für Menschen mit Suchterkrankungen und ihre Angehörigen, zu denen auch rund drei Millionen betroffene Kinder gehören zu fördern, bestehende Vorurteile gegenüber suchtkranken Menschen abzubauen und die Vielfalt paritätischer Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe sichtbar zu machen und damit die Suchthilfe weiter zu stärken.Weitere Informationen zur Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" online unter www.NDR.de/handinhand.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6076655